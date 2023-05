Świat komentuje nominację Marciniaka. Mnóstwo pochwał. "Najlepszy w grze"

Ten sezon należy do Szymona Marciniaka. Polak przebojem wbił się do ścisłej czołówki światowych sędziów, przez wielu nazywany jest wręcz najlepszym obecnie arbitrem świata. Widać to także po wadze meczów i odpowiedzialności, jaka jest rzucana na jego barki. Jest bowiem drugim arbitrem w historii, który w karierze poprowadzi zarówno finał mistrzostw świata, jak i decydujący mecz Ligi Mistrzów. Poprzednim był Howard Webb. Osiągnięcie Marciniaka jest tym bardziej imponujące, że udało mu się tej sztuki dokonać w jednym sezonie.