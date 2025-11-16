Świat huczy o Ronaldo. Szaleństwo tuż po skandalu, padło aż dziesięć bramek

Niedzielna konfrontacja europejskiego giganta z kopciuszkiem zakończyła się pogromem. Portugalczycy triumfowali aż 9:1. Armenia jednak miała swoje chwile chwały. W osiemnastej minucie do remisu doprowadził Eduard Spertsyan. To chyba tylko podrażniło faworyzowanych gospodarzy, którzy następnie nie pozostawili rywalom żadnych złudzeń. Konfrontację w roli widza oglądał Cristiano Ronaldo. Ale i tak o gwiazdorze huczy cały świat. Powodem jest awans na mundial jego reprezentacji. Będzie to już szósta tego typu impreza dla doświadczonego gracza.