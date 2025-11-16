Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świat huczy o Ronaldo. Szaleństwo tuż po skandalu, padło aż dziesięć bramek

Wojciech Kulak

Cristiano Ronaldo nie popisał się w czwartkowym meczu przeciwko Irlandii. Legendarny gracz zaatakował łokciem rywala, wobec czego wyleciał z boiska. Dziś Portugalia po raz ostatni zagrała w przyszłorocznych eliminacjach do mundialu. Licznie zgromadzeni kibice w konfrontacji swoich ulubieńców z Armenią obejrzeli aż dziesięć bramek. Sensacyjnie zrobiło się tylko na chwilę, bo faworyci wygrali i zapewnili sobie przepustkę do Ameryki Północnej. A o Cristiano Ronaldo znów zrobiło się głośno.

Portugalczycy już też mają bilety na mundial. To będzie szósty turniej RonaldoMiguel RIOPA / Ben McShane / ContributorAFP

Niedzielna konfrontacja europejskiego giganta z kopciuszkiem zakończyła się pogromem. Portugalczycy triumfowali aż 9:1. Armenia jednak miała swoje chwile chwały. W osiemnastej minucie do remisu doprowadził Eduard Spertsyan. To chyba tylko podrażniło faworyzowanych gospodarzy, którzy następnie nie pozostawili rywalom żadnych złudzeń. Konfrontację w roli widza oglądał Cristiano Ronaldo. Ale i tak o gwiazdorze huczy cały świat. Powodem jest awans na mundial jego reprezentacji. Będzie to już szósta tego typu impreza dla doświadczonego gracza.

Portugalia - Armenia 9:1

Pięciu piłkarzy ubranych w czarne stroje z numerami i nazwiskami celebruje zdobycie gola podczas meczu piłkarskiego. Za nimi widać tłum rozentuzjazmowanych kibiców z flagami i transparentami na trybunach.
Reprezentacja PortugaliiMiguel Lemos / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Reprezentacja Portugalii
Reprezentacja PortugaliiMIGUEL RIOPAAFP
Cristiano Ronaldo
Cristiano RonaldoJOSE MANUEL ALVAREZ REY / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

