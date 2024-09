Świat futbolu w żałobie. Były piłkarz stracił przytomność. Zmarł w szpitalu

Choć urodził się we Francji, Sol Bamba w trakcie swojej kariery piłkarskiej reprezentował barwy Wybrzeża Kości Słoniowej. Swój debiut w drużynie narodowej zaliczył w 2008 roku podczas meczu towarzyskiego z Izraelem, a pierwszy raz na listę strzelców wpisał się podczas sparingu z Rwandą. Dwukrotnie wraz z kadrą brał udział w finałach mistrzostw świata w piłce nożnej, jednak ani razu jego drużynie nie udało się dotrzeć do finału tych rozgrywek.

Znacznie większe sukcesy Sol Bamba odnosił w piłce klubowej. Swoją przygodę zaczynał od występów w Paris Saint-Germain , a w 2006 roku opuścił Francję i przeniósł się do Wielkiej Brytanii, gdzie zasilił szeregi Dunfermline Athletics . W późniejszych latach występował on jeszcze w barwach takich zespołów jak m.in. Leicester City , US Palermo , Leeds United , czy Cardiff City .

Tragiczne wieści z Turcji. Nie żyje Souleymane Bamba

Po zakończeniu kariery piłkarskiej Bamba nie miał zamiaru rozstać się ze sportowym środowiskiem. Wówczas został on asystentem trenera w walijskim Cardiff. W lipcu tego roku zapragnął on jednak zmian i przeniósł się do Turcji, gdzie zatrudniony został w Adanasporze. Niestety, teraz doszły do nas koszmarnie wieści. Przed piątkowym meczem z Manisa BBSK 30 sierpnia 39-latek nagle stracił przytomność i natychmiast przetransportowany został do szpitala. Niestety, mimo prób lekarzy, jego życia nie dało się już uratować.