Robert Lewandowski w swoim pierwszym sezonie w FC Barcelonie miał dwa kompletnie różne od siebie okresy. Jego występy można śmiało rozdzielić wyjazdem na mundial do Kataru , gdzie kapitan reprezentacji Polski wspólnie z kolegami odpadł "dopiero" w 1/8 finału przeciwko Francji . Do momentu wyjazdu na turniej napastnik był absolutnie jedną z największych gwiazd ligi, a kibice mieli pełne prawo się w nim zakochać .

Po powrocie z Kataru ta miłość mogła bardzo szybko "wyparować". Lewandowski bowiem stracił praktycznie wszystkie swoje atuty i zaczął wyglądać jak naprawdę bardzo przeciętny napastnik na tle ligi hiszpańskiej. To odbiło się na wynikach drużyny, która nie była w stanie awansować do ćwierćfinału Ligi Europy . Najważniejszy był jednak tytuł mistrza Hiszpanii , a dla "Lewego" zdobycie korony króla strzelców . Ta sztuka dzięki brakowi konkurencji się udała.

Hiszpanie bez litości dla Lewandowskiego

Nowy sezon Lewandowski rozpoczął jednak w stylu, który kibice zapamiętali z drugiej części sezonu. Z Getafe na otwarcie sezonu ligowego zaprezentował się wręcz fatalnie. Tydzień później z Cadiz na własnym stadionie do końcówki spotkania było bardzo podobnie. Warto zaznaczyć jednak, że "Lewy" dochodził do sytuacji strzeleckich, tylko zwyczajnie ich nie wykorzystywał. Kibice mieli jednak pełne prawo narzekać na szeroko pojętą warstwę techniczną, jaką wnosił Lewandowski do rozegrania.