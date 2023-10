Surowa kara po skandalu, FIFA nie miała litości. Żegna się z piłką na trzy lata

Sprawa wywołała burzę. Rubiales bronił się, że był to spontaniczny gest radości, ale choć Hermioso początkowo zdawała się go bronić, przyznała później, że po wymuszonym pocałunku czuła się źle. Działacz długo szedł w zaparte, ale w końcu zauważył, że przeciwko niemu są niemal wszyscy - nawet na ulicach Madrytu odbywały się protesty wzywające go do złożenia dymisji.