Superpuchar Rosji. Lokomotiw przegrał, Grzegorz Krychowiak zawinił przy bramce

Wakacje po Euro 2020 dla Macieja Rybusa i Grzegorza Krychowiaka nie były długie - obaj zainaugurowali już nowy sezon w Rosji od spotkania o Superpuchar. Polacy znaleźli się w wyjściowym składzie Lokomotiwu.

Niestety, Krychowiak tego spotkania nie zaliczy do udanych. To on "asysował" przy pierwszej bramce - problem w tym, że zdobyli ją zawodnicy Zenitu.



Lokomotiw przegrał, Krychowiak bez formy

Po podaniu Krychowiaka wszerz boiska do piłki dopadł Daler Kuziajew i mocnym uderzeniem nie dał szans bramkarzowi Lokomotiwu.



W drugiej połowie na 2-0 podwyższył Sardar Azmoun, zaś w końcówce Lokomotiw dobił Aleksandr Jerochin. Krychowiak został zaś zdjęty z boiska w 72. minucie.

Zenit St. Petersburg - Lokomotiw Moskwa 3-0 (2-0)



Bramki: 1-0 Kuziajew (27.), 2-0 Azmoun (57.), 3-0 Jerochin (83.).







Zdjęcie Grzegorz Krychowiak (z lewej) / Anton Novoderezhkin / Getty Images

WG