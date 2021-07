Poznański Lech bowiem zdobywał Superpuchar Polski aż sześciokrotnie, z czego cztery z tych trofeów wywalczył w XXI wieku. Tylko dwa padły jego łupem wcześniej - w 1990 i 1992 roku. Mamy zatem do czynienia z odwróceniem sytuacji, w której kiedyś Lech zdobywał raczej mistrzostwa, a Superpuchar traktował letnio. teraz to on mu pozostał.



Lech Poznań - specjalista od Superpucharu

Poznaniacy zwyciężali i zdobywali to trofeum w 2004 i 2009 roku, po zdobyciu Pucharu Polski, a także w 2015 i 2016 roku. W tym drugim wypadku dlatego, że warszawska Legia dysponowała dubletem, a właśnie Kolejorza pokonała w finale Pucharu Polski. Te finały Lech przegrywał regularnie, ale w Superpucharze było inaczej.

Wygraną 4-1 z Legią Warszawa na jej stadionie w lipcu 2016 roku uważa się za ostatni sukces Lecha. Był to rzeczywiście efektowny mecz w jego wykonaniu. Od tamtej pory poznaniaków w meczu o Superpuchar już w ogóle nie było.





Legia Warszawa ma problem z Superpucharem

Legia Warszawa w klasyfikacji najczęstszych zdobywców Superpucharu Polski zajmuje drugie miejsce za Lechem, z czterema wygranymi trofeami. To stoi w kontraście z jej dorobkiem w kwestii mistrzostw Polski (15 razy) czy Pucharu Polski (19 razy). Legia ma aż dziesięć nieudanych prób zdobycia Superpucharu.



Na kolejnych pozycjach z dwoma triumfami w tej rywalizacji mistrza ze zdobywca pucharu zajmują: Amica Wronki, Arka Gdynia, Lechia Gdańsk, Śląsk Wrocław czy GKS Katowice. Są też takie firmy jak Ruch Chorzów, który jest czternastokrotnym mistrzem Polski, a Superpucharu nie zdobył nigdy.



Superpuchar Polski rozgrywany jest od 1983 roku. Pierwsza planowana edycja między Legią Warszawa a Szombierkami Bytom w 1980 roku została odwołana z niejasnych do dzisiaj przyczyn. Być może powodem była niestabilna wtedy sytuacja w kraju, a być może kwestie sportowe - nikt nie widział sensu w takiej rywalizacji.