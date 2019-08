Ubiegłoroczny triumfator Ligi Mistrzów, czy zwycięzca Ligi Europy. Kto sięgnie po Superpuchar Europy? Śledź zmagania w finałowym starciu pomiędzy Liverpoolem FC i Chelsea FC.

Zdecydowanym faworytem tego starcia wydaje się być Liverpool. Jedynym zmartwieniem Juergena Kloppa przed tym spotkaniem jest kontuzja Alissona Beckera, którego zastąpi między słupkami sprowadzony z West Hamu Adrian. "The Reds" dobrze przepracowali przedsezonowe przygotowania i w inauguracyjnej kolejce Premier League pewnie pokonali Norwich 4-1. Trzeba jednak zauważyć, że Liverpool doznał już jednej finałowe porażki w tym sezonie, przegrywając w rzutach karnych rywalizację z Manchesterem City o Tarczę Dobroczynności.



Chelsea przystępuje do pojedynku o Superpuchar w zupełnie innych nastrojach - "The Blues" doznali w weekend bolesnej porażki 0-4 z Manchesterem United. Ekipa z Londynu to już nie ten sam zespół, który nie tak dawno triumfował w rozgrywkach Ligi Europy. Latem Chelsea straciła bowiem swoją największą gwiazdę Edena Hazarda, który zasilił szeregi Realu Madryt, a fotel trenera po Maurizzio Sarim, który przeprowadził się do Turynu, przejął Frank Lampard.



Już przed pierwszym gwizdkiem jasne jest, że tegoroczna edycja Superpucharu Europy zapisze się w historii futbolu. Po raz pierwszy w jakimkolwiek pucharowym spotkaniu mężczyzn spotkanie poprowadzi bowiem kobieta - Stephanie Frappart. Po raz pierwszy też o Superpuchar walczą dwie angielskie ekipy.



Liverpool od początku spotkania starał się zaskoczyć londyńczyków wysokim pressingiem. Już w 5. minucie spotkania Mane mógł zdobyć niezwykle widowiskową bramkę przewrotką. Strzał zdołał zablokować Christensen, lecz można było mieć poważne wątpliwości co do zgodności jego interwencji z przepisami. Futbolówka odbiła się bowiem od jego ręki. Mimo protestów Senegalczyka sędzia Stephanie Frappart nie zdecydowała się jednak na podyktowanie rzutu karnego.

Kilka minut później Christensen po raz kolejny uratował swoją drużynę. Tym razem głową wybił niezwykle groźne dośrodkowanie Hendersona. Chelsea nie zamierzała składać broni i także szukała swoich szans. Szczęścia strzałem z okolic szesnastki próbował Pedro, ale jego uderzenie minęło bramkę Adriana.

Po upływie kwadransa przed wyśmienitą okazją stanął Salah, który po otrzymaniu prostopadłego podania wpadł w pole karne i uderzył zewnętrzną stroną lewej stopy, ale na posterunku był w tej sytuacji Kepa. Chelsea odpowiedziała równie szybkim kontratakiem - Pedro dograł do Giroud, lecz ten znacznie chybił.



Po chwili się odwróciły - to Francuz odegrał piłkę do skrzydłowego Chelsea, a zdezorientowana defensywa Liverpoolu mogła tylko patrzeć na potężny strzał Pedro, który niemal złamał poprzeczkę, ale nie poskutkował otwarciem wyniku.



Liverpool FC - Chelsea FC 0-0





2019-08-14 21:00 | Stadion: Vodafone Park | Arbiter: S. Frappart 0 0 Liverpool FC Chelsea Londyn Adrián Gomez Matip Robertson van Dijk Oxlade-Chamberlain Fabinho Henderson Milner Salah Mané Kepa Azpilicueta Christensen Emerson Zouma Pulisic Jorginho Kanté Kovaczić Pedro Giroud SKŁADY Liverpool FC Chelsea Londyn Adrián San Miguel del Castillo Kepa Arrizabalaga Revuelta Joe Gomez Cesar Azpilicueta Joel Matip Andreas Christensen Andrew Robertson Emerson Palmieri dos Santos Virgil van Dijk Kurt Happy Zouma Alex Oxlade-Chamberlain Christian Pulisic Tavares Fabinho Luiz Frello Jorginho Jordan Henderson N'Golo Kanté James Milner Mateo Kovaczić Mohamed Salah Rodriguez Pedro Sadio Mané Olivier Giroud REZERWOWI Caoimhin Kelleher Wilfredo Daniel Caballero Andrew Lonergan Marcos Alonso Trent Alexander-Arnold Antonio Ruediger Ki-Jana Hoever Fikayo Tomori Adam Lallana Davide Zappacosta Georginio Wijnaldum Ross Barkley Rhian Brewster Billy Gilmour Harvey Elliot Mason Mount Divock Origi Robert Kenedy Nunes do Nascimento . Roberto Firmino Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham Xherdan Shaqiri Michy Batshuayi . Willian

STATYSTYKI Liverpool FC Chelsea Londyn 0 0 Posiadanie piłki 57% 43% Strzały 5 3 Strzały na bramkę 3 0 Rzuty rożne 2 0 Faule 1 2





