Była to dopiero pierwsza konfrontacja obu zespołów w dziejach. Faworytem pozostawała Chelsea, ale Villarreal zdążył już w tym roku udowodnić, że potrafi wykazać wyższość nad angielskim zespołem. W majowym finale Ligi Europy hiszpańska ekipa okazała się lepsza od Manchesteru United... po rzutach karnych.

Bój o Superpuchar Europy w Belfaście z większym animuszem rozpoczęli londyńczycy. Już w 6. minucie, po chytrym uderzeniu Timo Wernera z woleja, piłka zmierzała pod porzeczkę bramki strzeżonej przez Sergio Asenjo. Golkiper w ostatniej chwili popisał się jednak udaną interwencją.

Chelsea - Villarreal. Ziyech otwiera wynik spotkania

"Żółta łódź podwodna" próbowała odpowiedzieć, ale przez pierwsze dwa kwadranse prym wiodła drużyna angielska. I to ona otworzyła wynik spotkania, zanim minęło pół godziny gry.



Bramkową akcję w lewym korytarzu rozpoczął Marcos Alonso, długim podaniem po ziemi uruchamiając Kaia Havertza. Ten dośrodkował przytomnie w pole karne, a tam idealnie dopadł do podania Hakim Ziyech. Uderzył bez przyjęcia z 10 metrów i było 1-0.



Strzelec gola nie dotrwał w dobrym nastroju do przerwy. Opuścił murawę w 43. minucie z kontuzję prawej ręki. Na razie nie wiadomo, jak poważny jest uraz. Sytuacja, w której do niego doszło, wyglądała jednak niepokojąco.



Nieszczęście Ziyecha wpłynęło na jego boiskowych partnerów dekoncentrująco. W efekcie Villarreal był bliski szczęścia już w doliczonym czasie gry. Składną akcję potężnym uderzeniem z narożnika pola bramkowego próbował wykończyć Alberto Moreno. Piłka odbiła się jednak od poprzeczki, następnie niemal na linii bramkowej i wyszła w pole.

Po zmianie stron śmielej zaatakowali goście. Mogli dopiąć swego już siedem minut po przerwie. Fatalnym wybiciem piłki z piątego metra "popisał się" wówczas Mendy. Chwilę potem zdołał naprawić swój błąd, trącając końcami palców futbolówkę po strzale Gerarda Moreno. Skończyło się na słupku, choć już wtedy to powinien być gol.

Chelsea - Villarreal. Moreno znów bezwzględny

Napastnik Villarreal czekał jednak na swój moment cierpliwie. I cel osiągnął w 73. minucie. Po najładniejszej akcji spotkania otrzymał podanie piętą od Boulaye Dia i z kilku metrów wpakował piłkę w "okienko" bramki rywala.



To ósme trafienie Gerarda Moreno w dziewięciu ostatnich europejskich występach pucharowych.



Żadna ze stron nie potrafiła zadać decydującego ciosu przed końcem podstawowego czasu gry. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. A później - rzuty karne.

Tuż przed końcem dogrywki na pokerową zagrywkę zdecydował się trener londyńczyków, Thomas Tuchel. Wprowadził do bramki Kepę Arrizabalagę i... to był strzał w dziesiątkę. Przy jego wydatnym udziale wojnę nerwów wygrali "The Blues"!

Chelsea triumfowała 6-5. Z jedenastu metrów pomylili się Kai Havertz (Chelsea) oraz Aissa Mandi i kapitan Raul Albiol (Villarreal).



Dla ekipy ze Stamford Bridge był to piąty występ w meczu o Superpuchar Europy. Wcześniej sięgnęła po trofeum w 1998 roku, ale potem zaliczyła trzy niepowodzenia - w latach 2012, 2013 i 2019. Tym razem znów jest bezwzględnie najlepsza na Starym Kontynencie.



Chelsea - Villarreal CF 1-1 (1-0, 1-1) po dogr. Karne: 6-5

Bramki: 1-0 Ziyech (27.), 1-1 G. Moreno (73.)

Rzuty karne: 0-0 Havertz (broni Asenjo), 0-1 G. Moreno, 1-1 Azpilicueta, 1-1 Mandi (broni Arrizabalaga), 2-1 Alonso, 2-2 Estupinan, 3-2 Mount, 3-3 Gomez, 4-3 Jorginho, 4-4 Raba, 5-4 Pulisic, 5-5 Foyth, 6-5 Ruediger, 6-5 Albiol (broni Arrizabalaga).



Superpuchar Europy

2021-08-11 21:00 | Stadion: Windsor Park | Widzów: 10435 | Arbiter: Sergey Karasev STATYSTYKI Chelsea Londyn Villarreal CF 1 1 Posiadanie piłki 61,5% 38,5% Strzały 16 14 Strzały na bramkę 8 6 Rzuty rożne 9 5 Faule 10 15 Spalone 4 2

