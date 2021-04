Superliga. Kolejne kluby wycofały się z rozgrywek

Atletico Madryt i Inter to kolejne kluby, które wycofały się z Superligi. Informację tę przekazały w środę, tuż przed południem.

Wcześniej, nocą z wtorku na środę opuszczenie projektu ogłosiły drużyny z Anglii, stanowiące aż połowę założycieli. Były to: Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham oraz Liverpool.

Do grona dezerterów dołączyły Atletico Madryt i Inter.





- Podjęliśmy decyzję o dołączeniu do Superligi biorąc pod uwagę okoliczności, które w tym momencie już nie istnieją - czytamy w krótkim oświadczeniu na stronie klubu z Hiszpanii.



"Marca" donosi, że władze klubu od godzin nocnych analizowała możliwość opuszczenia Superligi. Do podjęcia ostatecznej decyzji potrzebne było jednak potwierdzenie, że nie będzie się to wiązało z koniecznością wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania.



Z udziału w rozgrywkach zrezygnował także Inter. Tym samym pozostały już tylko cztery kluby-założyciele: Real Madryt, FC Barcelona, Juventus i AC Milan.



