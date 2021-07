W komunikacie opublikowanym na stronach Realu Madryt, Juventusu oraz FC Barcelona przekazano, że szwajcarski sąd ponownie orzekł o braku możliwości karania klubów zaangażowanych w powstanie Superligi.



Ma to być działanie niezgodne z prawem i sąd zobligował UEFA do unieważnienia wcześniej przyznanych grzywien i pozostałych ograniczeń wobec ukaranych drużyn. Chodzi głównie o kluby, które wcześniej wycofały się z projektu i otrzymały m.in. karę pięciu proc. mniejszych przychodów z gry w europejskich pucharach.



Co więcej kluby założycielskie zapowiedziały, że sprawę monopolistycznej roli organizacji w świecie piłki nożnej zbada Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.





Superliga. Kolejne orzeczenie sądu! Co teraz zrobi UEFA?

- Pozycja monopolistyczna, w konflikcie interesów, niszczy piłkę nożną i jej równowagę konkurencyjną - można przeczytać w oświadczeniu.



- Cieszymy się, że w przyszłości nie będziemy już narażeni na kolejnej groźby UEFA. Naszym celem jest dalsze rozwijanie projektu Superligi w sposób konstruktywny i oparty na współpracy.



Superliga została powołana do życia 19 kwietnia i jej celem było stworzenie rozgrywek podobnych do Ligi Mistrzów, jednak z zasadami finansowania, które pozwalałby zaangażowanym klubom na osiąganie większych zysków. Po wyrazach sprzeciwu ze świata piłki nożnej, Superliga upadła po zaledwie kilkudziesięciu godzinach.



UEFA początkowo zapowiadała nawet wykluczenie zaangażowanych drużyn z europejskich rozgrywek, lecz groźba ta nie została - i już zapewne nie zostanie również w przyszłości - spełniona.



PA