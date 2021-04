Superliga. Florentino Perez pewny projektu i gry w Lidze Mistrzów

Gdyby dziś szukać osoby, która mimo nagłych decyzji sygnatariuszy jest w stanie zarażać optymizmem w sprawie Superligi, to niewątpliwie byłby nią Florentino Perez. Prezes Realu Madryt nic sobie nie robi wobec zaskakujących doniesień i zapewnia, że projekt przetrwa.

Fundamenty domu się walą, Manchester City we wtorek wycofał się z European Super League, Chelsea również się do tego przygotowuje, a do tego już spadła głowa wiceprezesa Manchesteru United, Eda Woodwarda.



Według hiszpańskich mediów do takiego kroku sposobi się także Atletico Madryt, a Barcelona sprawy oddaje w ręce swoich socios, którzy mają wypowiedzieć się w głosowaniu.



Mimo piętrzących się problemów, zimną krew stara się zachować szef Superligi, Florentino Perez. 74-letni działacz w rozmowie z L'Equipe powiedział stanowcze "nie", gdy zapytano go, czy obawia się, że z elitarnej ligi, którą w niedzielę ogłosiło 12 klubów, pierwsze już zaczną odchodzić.

Florentino Perez nie boi się upadku Superligi

- Sytuacja jest poważna i wszyscy zgadzają się kontynuować projekt i szukać rozwiązań. Jestem przekonany, że Bayern Monachium i PSG w końcu też do nas dołączą, ale jeszcze z nimi nie rozmawialiśmy - powiedział Perez.

Mało tego, prezydent "Królewskich" wychodzi z założenia, że wszelkie strachy na lachy, bo obecne stanowisko UEFA, na przykład w sprawie wykluczenia rewolucjonistów z Ligi Mistrzów i krajowych rozgrywek, to tylko próba prężenia muskułów.



- Oczywiście zagramy (w Lidze Mistrzów). Groźby i zniewagi nie są właściwą drogą (do załatwiania spraw). Nie będzie żadnych sankcji, ponieważ jesteśmy chronieni przez prawo. A także przez zdrowy rozsądek - uważa Perez, dając do zrozumienia, że UEFA po prostu chce zachować swoje przywileje.