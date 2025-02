"Jest znakomicie. Jest eurofia w szatni i osobiście czuję się tak samo. Mamy awans, historyczny zresztą dla klubu . I dla mnie też. Przychodząc tutaj miesiąc temu, kto by się spodziewał, że za tydzień będziemy grali w kolejnej rundzie Ligi Mistrzów..." - oznajmił pomocnik tuż po ostatnim gwizdku Szymona Marciniaka na antenie Canal+ Sport . Zespół w dwumeczu prowadził jeszcze tymczasowy szkoleniowiec, Pascal Bosschaart. Niebawem jednak opuści on stanowisko.

Jakub Moder będzie miał nowego trenera. Mowa o głośnym nazwisku

Prawdziwą bombę transferową zaserwował kibicom David Ornstein na łamach "The Athletic". Zdaniem cenionego dziennikarza, działacze mistrza Holandii już wybrali nowego szkoleniowca. Do Rotterdamu ma dołączyć znany na całym świecie Robin Van Persie . "Były napastnik Arsenalu oraz Manchesteru United obecnie trenuje Heerenveen, ale porozumienie ze wszystkimi stronami ma osiągnąć w czwartek" - czytamy w artykule.

Dla 41-latka wspomniane Heerenveen to dopiero pierwsza seniorska ekipa, którą samodzielnie prowadzi. Wcześniej doświadczenie łapał właśnie w młodzieżowych zespołach Feyenoordu, dlatego też powrót do Rotterdamu powinien przebiec bezboleśnie. Jeżeli szybko dogada się z najważniejszymi działaczami, to oficjalny komunikat wydaje się kwestią czasu. W legendzie drzemie spory potencjał, co udowodnił choćby grudniowy triumf jego obecnych piłkarzy nad PSV Eindhoven.