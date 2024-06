Występ polskich ampfutbolistów na mistrzostwach Europy zapisze się w historii wielkimi literami. "Biało-Czerwoni" już w fazie grupowej dokonali czegoś, co trudno będzie powtórzyć innym reprezentacjom przez długie lata. Pokonując Szkotów aż 15:0, odnieśli najwyższe zwycięstwo w dziejach imprezy. Dzień później triumfowali w prestiżowym spotkaniu z Niemcami, by potem w ćwierćfinale nie dać żadnych złudzeń Irlandczykom. O finał przyszło im walczyć z obrońcami tytułu. Turcy okazali się jednak dla nich zbyt wielkim wyzwaniem - dominowali nad Polakamii od pierwszej do ostatniej minuty, a półfinał zakończył się prawdziwym pogromem i zwycięstwem reprezentacji Turcji aż 5:1.

