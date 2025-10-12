Strzelił 7 goli i od razu został aresztowany. Na jaw wychodzą nowe szczegóły

O skandalu w Finlandii informuje rosyjski serwis Sport-Express.ru. Sprawa nie odbija się szerokim echem z dwóch powodów. Po pierwsze - dotyczy jednej z niższych lig. Po drugie - uwaga kibiców skupiona jest obecnie na kwalifikacjach do przyszłorocznego mundialu.

Do opisywanego zdarzenia doszło po meczu Finnkurd - EsPa/Renat nieopodal Helsinek. Gospodarze wygrali spotkanie 8:1. A siedem bramek zdobył brazylijski snajper Jonathan Guerreiro.

Brazylijczycy z brudnym biznesem w Finlandii. Futbol był tylko przykrywką

Teoretycznie egzekutor zadanie miał ułatwione, bo jego zespół mierzył się z outsiderem rozgrywek. Jak się jednak okazuje, o końcowym wyniku wcale nie musiał decydować wyłącznie aspekt sportowy. Zaraz po końcowym gwizdku doszło do scen żywcem wyjętych z kina na wskroś kryminalnego.

Policjanci obstawili wszystkie wyjścia ze stadionu i aresztowali bohatera meczu na oczach zgromadzonych widzów. Dokonali zatrzymania pod zarzutem ustawiania meczów. Do konfrontacji doszło na murawie.

Przy okazji sprawdzono tożsamość wszystkich zawodników zwycięskiej drużyny. Finnkurd ma w kadrze tylko pięciu Finów. Reszta to obcokrajowcy, w tym dziewięciu Brazylijczyków.

34-letni Guerreiro pełnił rolę nie tylko zawodnika wyjściowego składu i kapitana. Od trzech tygodni był również trenerem zespołu. TV Globo informuje, że klub jest podejrzany o fingowanie wyników spotkań... od trzech lat.

Za wszystkim stoi najprawdopodobniej zorganizowana grupa przestępcza z Ameryki Południowej. Młodzi Brazylijczycy mieli być rekrutowani do drużyny mamieni wizją szybkiego rozwoju kariery w Europie. Potem przymuszano ich do boiskowych oszustw.

Jeszcze w tym roku wiążące decyzje w tej sprawie podjąć ma komisja dyscyplinarna Fińskiego Związku Piłki Nożnej.

