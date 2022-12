Strzelecka passa Polaka trwa. Ależ akcja! [WIDEO]

Spotkanie zaczęło się zdecydowanie lepiej dla gospodarzy, którzy już w 22. minucie wyszli na prowadzenie za sprawą trafienia Davida Williamsa. Jednak dziewięć minut później, po składnej akcji przyjezdnych było już 1:1. Po zagraniu przed pole karne Yan Sasse efektownie podał do Oskara Zawady, a polski napastnik pewnym strzałem pokonał bramkarza. I choć gracze Perth Glory naciskali, to do końca spotkania nie udało im się już ani razu trafić do bramki rywali i spotkanie zakończyło się podziałem punktów.