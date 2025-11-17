Partner merytoryczny: Eleven Sports

Strzelanina w meczu grupowych rywali Polaków. Pogrom z udziałem legendy

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Gdy pięć miesięcy temu Finowie pokonali w Helsinkach Polskę 2:1, ich szanse przynajmniej na grę w barażach o mundial 2026 były całkiem spore. A jesień dostarczyła fanom "Puchaczy" serię rozczarowań, kluczem był tu rewanż w Chorzowie, przegrany z Polską 1:3. I gdy nasi reprezentanci szykowali się do starcia na Malcie, kończącego fazę grupową, Finowie w marnych nastrojach przystępowali do starcia z... Andorą. I choć tego europejskiego słabeusza zdołali solidnie obić, żegnając przy okazji swoją legendę.

Teemu Pukki pożegnał się z reprezentacją Finlandii
Teemu Pukki pożegnał się z reprezentacją FinlandiiReuters PoolEast News

Po losowaniu grup eliminacyjnych do piłkarskiego mundialu w Helsinkach panował pewien optymizm - owszem, nieznanego jeszcze wtedy z nazwy ćwierćfinalistę Ligi Narodów - Hiszpanię lub Holandię - uważano za zdecydowanego faworyta, ale Polskę - już za drużynę na podobnym poziomie. Z kolei Litwę czy Maltę - jednak niżej.

Finowie wierzyli więc, że wiosną 2026 roku powalczą, naszym kosztem, o awans na amerykańskie mistrzostwa świata, a może powtórzą piękną historię z kwalifikacji EURO 2020.

Na to też wskazywały pierwsze mecze: wyjazdowa wygrana z Maltą, remis na Litwie, wreszcie - pokonanie 2:1 Polski, co ostatecznie zakończyło pracę Michała Probierza. Na letnie wakacje Finowie mogli rozjechać się w dobrych humorach.

Śladu po nich nie było już we wrześniu, wszystko ostatecznie pogrążyło się w czerni kilka dni temu.

Zwycięstwo na koniec roku, aż 4:0 z Andorą. Marne pocieszenie dla kibiców "Puchaczy"

Finlandia załatwiła bowiem sprawę na całej linii. Już porażka w Chorzowie z Polską 1:3 zmieniła sytuację, ale jeszcze zostawiła cień nadziei. "Puchaczom" udało się odwrócić wynik w starciu z Litwą, wygrali 2:1, ale od Holandii w Amsterdamie dostali już tęgie lanie (0:4). A klęska w piątek w meczu z Maltą, na swoim stadionie (0:1), ostatecznie odebrała im złudzenia. Zwłaszcza po remisie naszej kadry z Holandią.

Piłkarz w niebieskim stroju wykonuje dynamiczny ruch kopnięcia piłki na murawie stadionu, w tle widownia oraz banery z napisami, a wokół rozproszeni kibice.
Teemu Pukki w ostatnim meczu w reprezentacji FinlandiiPIRJO TUOMINENPAP/EPA

Podczas gdy dzisiaj cztery pozostałe reprezentacje w grupie G kończyły zmagania, Finowie rozgrywali swoje towarzyskie spotkanie z Andorą. Zespołem słabym, który z ośmiu spotkań w tych eliminacjach siedem przegrał, a jedno zremisował (bramki: 3:16).

I pewnie każdy z fanów "Huuhkajat" chciałby o tym meczu szybko zapomnieć, gdyby nie jeden fakt. Z kadrą oficjalnie żegnał się Teemu Pukki - mając za Bałtykiem status taki, jaki u nas ma Robert Lewandowski. Dziś zagrał po raz 133. w kadrze, więcej razy kraj reprezentował tylko Jari Litmanen (137). I zdobył 43 bramki - najwięcej w historii.

Ten swój ostatni mecz zakończył z przytupem, w pierwszej połowie zdobył bramkę, którą po meczu nazwał "najbrzydszą w karierze". Został pchnięty w polu karnym, piłka odbiła się od jego klatki piersiowej, później zaś ramienia. I wpadła.

W drugiej połowie popisał się asystą przy trafieniu Niklasa Pyyhtii, a cztery minuty później został zmieniony. Finlandia rozgromiła Andorę 4:0, grając głównie rezerwowym składem. Wynik ustalił w doliczonym czasie Leo Walta. Druga połowa toczyła się zaś przy... padającym śniegu.

Towarzyskie
Główna runda
17.11.2025
18:00
Zakończony
Oliver Antman
18'
Teemu Pukki
26'
Niklas Pyyhtia
68'
Leo Walta
90+-2'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Finlandia
Andora
Rezerwowi

Statystyki meczu

Finlandia
4 - 0
Andora
Posiadanie piłki
74%
26%
Strzały
13
4
Strzały celne
9
0
Strzały niecelne
2
3
Strzały zablokowane
2
1
Ataki
125
23

Zobacz również:

Gol Roberta Lewandowskiego na Malcie
Robert Lewandowski

Moment radości Polaków na Malcie. Lewandowski znów strzela dla Polski

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
Teemu Pukki przywrócił Fnom nadzieję tylko na moment
Teemu PukkiAFP
Finlandia - Malta. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja