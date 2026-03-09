Strzelał gole dla Wisły Kraków. Zszedł na złą drogę. Dożywotnia dyskwalifikacja

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Polscy kibice wciąż doskonale pamiętają Yawa Yeboaha. Pomocnik z Ghany przez półtora sezonu reprezentował barwy Wisły Kraków w Ekstraklasie. Kiedy przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, zatracił ducha sportowej rywalizacji na dobre. Za ustawianie spotkań w latach 2024 i 2025 został właśnie dożywotnie zdyskwalifikowany przez władze MLS.

Yaw Yeboah w czerwonym stroju Wisły Kraków śledzi piłkę podczas meczu, w dynamicznej pozycji na boisku.
Yaw YeboahJakub Gruca Newspix.pl

Yaw Yeobah ma za sobą cztery występy w reprezentacji Ghany. Polscy kibice kojarzą go jednak przede wszystkim z okresu gry w Wiśle Kraków. Jej barwy reprezentował w latach 2020-21.

Rozegrał wówczas 47 meczów w Ekstraklasie. Zdobył dziewięć bramek i... na początku 2022 roku wyemigrował do MLS. Rok później został mistrzem USA jako zawodnik Columbus Crew.

Wisła nie stawiła się na meczu, sędzia i tak wyszedł na boisko. Sceny we Wrocławiu

Yaw Yeboah dożywotnio zdyskwalifikowany. W amerykańskiej MLS nie zagra już nigdy. Teraz Chiny

Ubiegły sezon 28-letni pomocnik spędził w Los Angeles FC. Jesienią został zawieszony przez władze ligi na czas postępowania wyjaśniającego. Już wtedy wiadomo było, że chodzi o nielegalne zakłady bukmacherskie.

W poniedziałek ogłoszono, że Yeboah został dożywotnio zdyskwalifikowany przez władze MLS. Taki sam los spotkał Derricka Jonesa. Zgromadzone przeciwko nim dowody są niepodważalne. Obaj parali się obstawianiem zdarzeń głównie w spotkaniach, w których brali udział.

Zobacz również:

Goncalo Feio (z lewej) miał zostać pobity przez jednego z notabli. Mirosław Hajdo zaznał agresji ze strony 21-letniego piłkarza
Ekstraklasa

21-latek pobił polskiego trenera. Chcieli to zatuszować. Ale ktoś nie wytrzymał

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    "MLS stwierdziła, że piłkarze najpewniej dzielili się informacjami z innymi osobami obstawiającymi, informując ich o zamiarze celowego otrzymania żółtych kartek. Nie znaleziono jednak dowodów na to, by ich działania wpłynęły na końcowy wynik meczów" - zaznaczono w oficjalnym komunikacie.

    Bilans gier Ghańczyka za oceanem to 91 meczów, pięć bramek i 11 asyst.

    Niedawno spekulowano na temat możliwego powrotu zawodnika do Wisły. Krakowski klub nie zdecydował się ostatecznie na taki manewr. Piłkarz pod koniec lutego trafił do Chin.

    W barwach QD Hainiu zdążył rozegrać jedno spotkanie. W debiucie wpisał się na listę strzelców.

    Zobacz również:

    Piłkarze Arki (żółte stroje) po raz kolejny próbowali udowodnić, że poza Gdynią nie są chłopcami do bicia. Tym razem się udało
    Ekstraklasa

    Wielki przełom w Ekstraklasie. Stracili trenera i pogrążyli Legię. To już koniec

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Trzech piłkarzy w czerwonych strojach drużyny Wisła Kraków świętuje na boisku, jeden z zawodników obejmuje ramieniem kolegę, wszyscy wyglądają na zadowolonych po udanej akcji podczas meczu piłkarskiego.
      Yaw Yeboah (pierwszy z lewej) był swego czasu ważną postacią w ekipie "Białej Gwiazdy"BORYS GOGULSKI / CYFRASPORTNewspix.pl
      Piłkarz w czerwonej koszulce i białych spodenkach prowadzi piłkę nożną po murawie podczas meczu, koncentrując się na grze.
      Yaw YeboahMICHAL STANCZYK / CYFRASPORTNewspix.pl
      DJB: Jak ważna dla reprezentacji jest dyspozycja Kamińskiego? WIDEODo jednej bramkiPOLSAT BOX GO
      Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja