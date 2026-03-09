Strzelał gole dla Wisły Kraków. Zszedł na złą drogę. Dożywotnia dyskwalifikacja

Yaw Yeobah ma za sobą cztery występy w reprezentacji Ghany. Polscy kibice kojarzą go jednak przede wszystkim z okresu gry w Wiśle Kraków. Jej barwy reprezentował w latach 2020-21.

Rozegrał wówczas 47 meczów w Ekstraklasie. Zdobył dziewięć bramek i... na początku 2022 roku wyemigrował do MLS. Rok później został mistrzem USA jako zawodnik Columbus Crew.

Yaw Yeboah dożywotnio zdyskwalifikowany. W amerykańskiej MLS nie zagra już nigdy. Teraz Chiny

Ubiegły sezon 28-letni pomocnik spędził w Los Angeles FC. Jesienią został zawieszony przez władze ligi na czas postępowania wyjaśniającego. Już wtedy wiadomo było, że chodzi o nielegalne zakłady bukmacherskie.

W poniedziałek ogłoszono, że Yeboah został dożywotnio zdyskwalifikowany przez władze MLS. Taki sam los spotkał Derricka Jonesa. Zgromadzone przeciwko nim dowody są niepodważalne. Obaj parali się obstawianiem zdarzeń głównie w spotkaniach, w których brali udział.

"MLS stwierdziła, że piłkarze najpewniej dzielili się informacjami z innymi osobami obstawiającymi, informując ich o zamiarze celowego otrzymania żółtych kartek. Nie znaleziono jednak dowodów na to, by ich działania wpłynęły na końcowy wynik meczów" - zaznaczono w oficjalnym komunikacie.

Bilans gier Ghańczyka za oceanem to 91 meczów, pięć bramek i 11 asyst.

Niedawno spekulowano na temat możliwego powrotu zawodnika do Wisły. Krakowski klub nie zdecydował się ostatecznie na taki manewr. Piłkarz pod koniec lutego trafił do Chin.

W barwach QD Hainiu zdążył rozegrać jedno spotkanie. W debiucie wpisał się na listę strzelców.

Yaw Yeboah (pierwszy z lewej) był swego czasu ważną postacią w ekipie "Białej Gwiazdy" BORYS GOGULSKI / CYFRASPORT Newspix.pl

Yaw Yeboah MICHAL STANCZYK / CYFRASPORT Newspix.pl

