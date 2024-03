Strzał stadiony świata! Jakub Piotrowski zachwycił PGE Narodowy [WIDEO]

W meczu półfinałowym barażów o mistrzostwa Europy w Niemczech udowodnił, że Probierz się nie mylił. Najpierw w pierwszej połowie znakomitym podaniem obsłużył Przemysława Frankowskiego , notując przepiękną asystę. Do przerwy on razem z Nicolą Zalewskim byli zdecydowanie najlepszymi zawodnikami po polskiej stronie. Piotrowski odpowiadał za działania w środku pola, a Zalewski raz po raz nękał obrońców na lewej stronie boiska i wywalczył nawet czerwoną kartkę.

Cudowny gol Piotrowskiego. Strzał marzenie

W drugiej połowie obaj zawodnicy nie spuszczali z tonu, wręcz przeciwnie. Najpierw Zalewski zanotował asystę, a potem Piotrowski popisał się cudownym strzałem z dystansu. W 70 minucie spotkania środkowy pomocnik najpierw przyjął piłkę kilkadziesiąt metrów od bramki Estonii , ułożył ją sobie do strzału i z ziemi uderzył nie do obrony dla bramkarza rywali. Futbolówka zatrzepotała w siatce po naprawdę mocnym, ale przede wszystkim, bardzo precyzyjnym uderzeniu, a Piotrowski podpisał się pod bardzo wysoką notą.

Jeszcze przed końcem meczu kolejnego gola wypracował Nicola Zalewski, który znakomicie popędził prawym skrzydłem i dośrodkował, a piłka wpadła do siatki po rykoszecie. Później Zalewski wyłożył piłkę do Sebastiana Szymańskiego, a ten z bliska wpakował futbolówkę do siatki, strzelając piątą bramkę dla Polski tego wieczoru. Na pewno był to najlepszy występ naszej kadry od bardzo długiego czasu, ale trzeba pamiętać o tym, jaka była tutaj klasa rywala.