Straty na kilkanaście tysięcy złotych i możliwy lincz na sędziach. Przerażające doniesienia z meczu na Pomorzu

W czasie i po meczu usłyszałem mnóstwo wulgaryzmów na temat swój i kolegów sędziów asystentów. Zostałem znieważony, a na dodatek mam zniszczony samochód. Przejechałem 50 kilometrów na ten mecz. Za tyle godzin takiej pracy i zwrot własnych wydatków sędzia dostaje w sumie 253 złote. I to wszystko – (...) Powiem krótko: gdyby nie nasz przełożony Jarosław Boratyński, który opiekuje się nami i robi, co może, połowa sędziów zrezygnowałaby z tego zajęcia. On stara się to trzymać, ale… wszystkich nie zatrzyma.

~ wyznał Kwiatkowski na łamach Kanału Sportowego