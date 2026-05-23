"Straszny obraz". Ujawnił, co działo się z Pajor. Nie chce znów tego przeżyć

Natalia Kapustka, Interia Sport: W sobotę Ewa Pajor po raz szósty zagra w finale Ligi Mistrzyń. Pięć poprzednich finałów niestety zakończyło się porażkami. Jakie ma pan przeczucia przed tym meczem? Czy to może być właśnie ten moment i "do sześciu razy sztuka"?

Piotr Kozłowski, pierwszy trener Ewy Pajor: Myślę, że właśnie teraz może nadejść ten moment. Ewa bardzo długo czeka na ten historyczny i zarazem największy sukces w karierze klubowej. Mam nadzieję, że rzeczywiście sprawdzi się powiedzenie "do sześciu razy sztuka". My osobiście będziemy na finale po raz trzeci, więc patrząc z naszej perspektywy najwierniejszych fanów, może zadziała też zasada "do trzech razy sztuka". Wierzymy, że tym razem się uda. Oczywiście nie będzie to łatwy finał. Nie można zakładać, że jest to już wygrany mecz. Myślę jednak, że Barcelona wyciągnęła wnioski z ubiegłorocznego finału i jest dziś przygotowana na znacznie więcej wariantów gry niż wtedy.

Patrząc na Ewę przed takim meczem, widzi pan przede wszystkim ogromną motywację czy może jednak z tyłu głowy jest ciężar tych wcześniejszych finałów?

- Ewa jest prawdziwą profesjonalistką i do każdego meczu podchodzi z pełnym zaangażowaniem. Potrafi odpowiednio się zmobilizować, wyłączyć zbędne myśli i w stu procentach skupić się na zadaniu, które ma do wykonania. Oczywiście trzeba pamiętać, że piłka nożna jest sportem zespołowym. Nawet najwyższa dyspozycja jednej zawodniczki nie daje gwarancji zwycięstwa. Dlatego Ewa bardzo duży nacisk kładzie na pracę całej drużyny. Zawsze bardziej liczy się dla niej funkcjonowanie zespołu niż indywidualne osiągnięcia czy forma poszczególnych zawodniczek. Jestem przekonany, że nie tylko ona, ale cały zespół będzie odpowiednio przygotowany do tego finału.

Z pana perspektywy który z tych finałów był najtrudniejszy?

- Myślę, że ten rozegrany w Eindhoven trzy lata temu. Po pierwszej połowie wszyscy byliśmy przekonani, że przy wyniku 2:0 - a przecież Ewa zanotowała wtedy asystę i zdobyła bramkę - ten mecz jest już praktycznie rozstrzygnięty. Okazało się jednak, że druga połowa całkowicie należała do Barcelony, która potrafiła się podnieść i odwrócić losy spotkania. To był chyba najtrudniejszy finał dla Ewy, bo wydawało się, że wszystko jest już w jej rękach. Z kolei w zeszłorocznym finale w Lizbonie Barcelona zrobiła właściwie wszystko, co powinna. Zabrakło jednak odrobiny szczęścia i tej jednej bramki. Arsenal wykorzystał natomiast jedną czy dwie okazje po kontratakach i to wystarczyło, by sięgnąć po zwycięstwo. Dlatego pod względem emocji i przeżyć za najtrudniejszy uznałbym właśnie finał z 2025 roku.

Ewa jest taką zawodniczką, po której od razu widać emocje? Łatwo dostrzec zarówno momenty szczęścia, jak i te chwile, kiedy coś ją mocno dotknęło?

- Tak. Ewa potrafi bardzo mocno się zmobilizować. Nie dopuszcza do siebie bodźców zewnętrznych - przed meczem i w jego trakcie skupia się w stu procentach na swoich zadaniach oraz na tym, czego wymaga drużyna. Natomiast później te emocje trzeba odreagować. Po ostatnim gwizdku albo pojawia się euforia i prawdziwa eksplozja radości, albo gorycz porażki, którą również bardzo mocno przeżywa. To widać praktycznie po każdym ważnym meczu.

Dobrym przykładem jest awans reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy i mecz z Austrią w Wiedniu. Ewa zdobyła wtedy bramkę, a po końcowym gwizdku po prostu eksplodowała z radości i uwolniła wszystkie emocje. Z kolei po ubiegłorocznym finale Ligi Mistrzyń w Lizbonie stała nieruchomo, wpatrzona w trybuny, szukając wzrokiem znajomych. To był straszny obraz tego, jak mocno przeżywała porażkę. Także te emocje są u niej bardzo widoczne, ale najczęściej ujawniają się dopiero po ostatnim gwizdku

Pierwszy trener Pajor wspomina początki. "Obowiązywał po prostu zakaz"

Kiedy dziś patrzy pan na 29-letnią Ewę Pajor - liderkę Barcelony i jedną z największych postaci w historii polskiego futbolu - nadal widzi pan tę samą skromną dziewczynę, która dopiero zaczynała, czy już zupełnie inną zawodniczkę?

- Mając w pamięci obraz dziesięcioletniej Ewy, powiem szczerze, że wtedy oczywiście nikt - również ja - nie przewidywał, że jej kariera potoczy się w taki sposób. Natomiast już wtedy była osobą niezwykle skoncentrowaną, zmobilizowaną i konsekwentnie dążącą do wyznaczonych sobie celów - mecz za meczem, turniej za turniejem. Ten charakter był później tylko kształtowany i szlifowany. Oczywiście przez te wszystkie lata rozwinęła się pod względem technicznym, taktycznym, a także pod względem świadomości i profesjonalizmu. Zdobyła ogromne doświadczenie, które ją ukształtowało jako zawodniczkę i człowieka. Natomiast samo podejście do rywalizacji, zwyciężania i realizowania swoich celów pozostało w zasadzie takie samo jak 25 lat temu. To cecha, którą miała już jako dziecko i która do dziś ją wyróżnia.

W czasach, gdy Ewa zaczynała swoją przygodę z piłką, futbol kobiet praktycznie nie istniał w świadomości wielu. Trudno było wtedy przekonać ludzi, że dziewczyna również może zajść w tej dyscyplinie tak daleko?

- Powiedziałbym nawet, że było jeszcze trudniej. W niektórych województwach dziewczynki mogły grać w drużynach chłopięcych. Zdarzało się, że jedna czy dwie wyróżniające się zawodniczki występowały razem z chłopcami. Natomiast w województwie łódzkim, z którego pochodzi Ewa, nie było takiej możliwości. Obowiązywał po prostu zakaz. Myślę, że nawet gdybyśmy chcieli zarejestrować 10-letnią Ewę do drużyny chłopięcej, nie otrzymalibyśmy zgody. Podejmowaliśmy takie próby, dlatego pierwszym klubem Ewy nie był klub z Uniejowa, lecz Medyk Konin - typowo kobieca drużyna. W tamtych czasach nie było innej możliwości. Dziś sytuacja zmieniła się diametralnie. Dziewczęta mogą grać z chłopcami i często odgrywają w swoich zespołach kluczowe role. Zgodnie z przepisami mogą być nawet dwa lata starsze od kolegów z drużyny, dlatego nierzadko drużyny dziewcząt rywalizujące z młodszymi chłopcami dominują w swoich rozgrywkach. Obecnie w piłce nożnej kobiet poziom jest bardzo wysoki. Dziewczyny, które trafiają do tego sportu, to często bardzo wyróżniające się osobowości i zawodniczki o dużym potencjale. Widać, jak ogromny postęp dokonał się przez ostatnie lata.

Rodzice Ewy od początku byli przychylni temu, żeby rozwijała się w piłce nożnej? Gdyż w młodym wieku razem z siostrą wyjechała z domu, by rozwijać swoją karierę. Jak wspomina pan ich podejście?

- To naprawdę niesamowita historia, jeśli chodzi o rodziców Ewy Pajor. Powiem tak - z własnego doświadczenia mam ten obraz cały czas przed oczami.

Rodzice Ewy przede wszystkim jej nie przeszkadzali. I mówię to w najlepszym możliwym znaczeniu. Mogli przecież zadawać pytania: po co kolejny turniej, po co kolejny wyjazd na drugi koniec Polski, dlaczego sport, a nie szkoła? W tamtych czasach takie podejście było bardzo częste. W każdej chwili mogli powiedzieć: "stop, to nie jest właściwa droga". Nigdy jednak tego nie zrobili

- To było wyjątkowe, zwłaszcza że mówimy o pełnej, dobrze funkcjonującej rodzinie, która wzorowo wychowywała swoje dzieci. Nie chodzi o to, że rodzice nie interesowali się Ewą - wręcz przeciwnie. Mówię tylko o aspekcie sportowym. Nie wywierali presji, nie popychali jej na siłę do przodu. Myślę nawet, że było to bardzo dobre rozwiązanie, bo dzięki temu Ewa mogła sama podejmować decyzje. Ja byłem osobą, która umożliwiała jej rozwój sportowy - woziła ją na zgrupowania, turnieje i obozy, poświęcając jej bardzo dużo czasu. Rodzice natomiast dbali o wszystko, co najważniejsze w domu. Wychowywali ją, wspierali i tworzyli odpowiednie warunki do rozwoju. Sportowo nie angażowali się aż tak mocno, przynajmniej do momentu, gdy Ewa trafiła do Ekstraligi i młodzieżowych reprezentacji Polski, czyli właściwie do osiągnięcia pełnoletności. I nie mówię o tym jako o wadzie czy minusie. Wręcz przeciwnie - było w tym coś wyjątkowego. Wielu rodziców mogłoby w pewnym momencie powiedzieć: "stop, to nie ma sensu". Oni tego nie zrobili i myślę, że właśnie za to należy im się ogromne uznanie.

Dużą rolę odegrała też siostra Paulina, która była z nią na kolejnych etapach kariery. To chyba była wtedy jej najbliższa osoba z rodziny?

- Zgadza się. Oczywiście nikt wtedy nie przewidywał, że ta droga potoczy się w taki sposób i że dziś będziemy mówić o Ewie jako o jednej z najlepszych piłkarek świata, bo uważam, że tak właśnie jest. Natomiast wtedy to wszystko miało bardziej intuicyjny, siostrzany charakter wsparcia. Ewa po prostu chciała grać w piłkę i na każdym etapie mogła tę drogę zakończyć. Mogła się tym znudzić, mogła zmienić zainteresowania, mogły pojawić się kontuzje czy inne życiowe wybory. I to wsparcie bliskich - w tym siostry - było po prostu jednym z elementów tej drogi, który pomagał jej przechodzić przez kolejne etapy kariery. A Paulina, siostra Ewy, cały czas była przy niej. To również była poniekąd moja prośba, żeby pojechała z nią i poszła razem do szkoły w Koninie. Oczywiście mogła wtedy odmówić, mogła powiedzieć, że zostaje na miejscu z rodzicami - i to też byłoby zrozumiałe. Ale zdecydowała się jej towarzyszyć. Przeszły razem etap szkoły średniej, wcześniej gimnazjum, a później także wyjazd do Niemiec. Gdyby Ewa wyjechała sama, myślę, że mogło to wyglądać zupełnie inaczej. Patrząc na historię Wolfsburga i ten trudniejszy okres - zarówno sportowy, jak i psychiczny czy zdrowotny - uważam, że bez najbliższej osoby, jaką była siostra, mogło to się w tamtym momencie różnie skończyć. A tak Paulina wykonała wtedy naprawdę fantastyczną pracę i ogromnie jej w tym pomogła.

To zdecydowało o karierze Ewy Pajor. "Poświęciła tak naprawdę wszystko"

Patrząc na tę drogę z bliska - jak wiele Ewa musiała poświęcić, żeby znaleźć się w miejscu, w którym jest dziś?

Poświęciła tak naprawdę wszystko - można powiedzieć, że całą swoją młodość. To był czas, w którym inni rówieśnicy wychodzili, spotykali się, korzystali z życia, a ona codziennie miała trening, wysiłek, dietę i pełną systematyczność. To nie było coś, co przyszło łatwo. Nie dostała nic "na tacy". Tak jak dziś w akademiach młodzi zawodnicy są często prowadzeni przez różne struktury, tak wtedy tej drogi trzeba było szukać samemu i konsekwentnie ją budować

- Wiele jej rówieśniczek również ciężko pracowało, ale nie wszystkim udało się dojść na ten poziom. W pewnym momencie zatrzymywały się na kolejnych etapach kariery. U Ewy zadecydowały determinacja, charakter i ogromna konsekwencja - cechy, które wyniosła z domu i ze środowiska, w którym dorastała. Trzeba też podkreślić, że miała szczęście do ludzi. Trafiła na osoby, które były jej życzliwe i wspierające - od mojej osoby, przez trener Ninę Patalon, która opiekowała się nią w szkole i w początkach kariery, aż po trenera Kalemana w Wolfsburgu. Oczywiście zawsze istnieje ryzyko, że na tej drodze pojawi się ktoś, kto mógłby tę karierę poprowadzić w złą stronę. Ewa jednak potrafiła dobrze dobierać ludzi i słuchać właściwych wskazówek, jednocześnie zachowując własną świadomość i charakter. To wszystko złożyło się na jej sukces. A dziś pozostaje tylko mieć nadzieję, że największe szczęście przyjdzie w sobotę.

Kontrakt Ewy z Barceloną wygasa za rok i oczywiście trudno dziś przewidywać przyszłość. Ale czy widziałby pan ją jeszcze kiedyś w innej lidze albo w innym wielkim klubie?

- Nie odpowiadam za te decyzje i nie jestem w nie bezpośrednio zaangażowany. Moim zdaniem Ewa ma jeszcze przed sobą wiele lat grania i wiele sukcesów do osiągnięcia. Jest w jednym z najlepszych klubów na świecie, więc trudno znaleźć powód, by coś zmieniać. Nie wiem też, gdzie mogłaby mieć lepsze warunki do rozwoju - nie mówimy tutaj o kwestiach finansowych, bo one nigdy nie były dla niej priorytetem. Zawsze liczyła się chęć rozwoju, doskonalenia się i podnoszenia poziomu, a także wpływ na rozwój kobiecej piłki. FC Barcelona jest dziś klubem, który daje jej wszystko, czego potrzebuje. Dlatego nie widzę potrzeby zmiany, choć oczywiście to jej decyzja. Najważniejsze, żeby omijały ją kontuzje i dopisywało zdrowie.

Ewa Pajor RUBEN DE LA ROSA AFP

Ewa Pajor RUBEN DE LA ROSA AFP

Ewa Pajor Urbanandsport AFP





Ewa Pajor: Jako dziecko marzyłam, by być nominowana w Plebiscycie. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport