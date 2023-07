Straszna klęska na mundialu i rekord. Dla piłkarskich Włoch to wstrząs

Włochy długo nie należały do czołówki piłki nożnej kobiet nawet w Europie, ale ostatnie lata to wielki boom na tę dyscyplinę w rozkochanym w futbolu kraju. Mistrzostwa świata w 2019 roku sprawiły, że zainteresowanie kobiecą piłką bardzo wzrosło. Wtedy to Włoszki wygrały grupę po 2:1 z Australią , 5:0 z Jamajką i mimo nikłej przegranej 0:1 z Brazylią . Wyeliminowały następnie 2:0 mocne w kobiecej piłce Chiny i zatrzymała je dopiero rewelacyjna Holandia .

Do tej pory najwyższymi przegranymi Włoszek na mundialu były niezbyt wysokie wyniki 0:2. To, co stało się w Wellington to zatem duży wstrząs. Wcześniej włoska drużyna świetnie rozpoczęła turniej. Pokonała 1:0 Argentynki i w kraju zapanowała wielka radość.