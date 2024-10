Stracili 111 goli w 9 meczach. Deklasacja jakiej chyba jeszcze nigdy nie było

Do czegoś absolutnie szalonego doszło w Mongolii. Tamtejsza drużyna o nazwie Tuv Azarganuud przeżywa absolutnie koszmarne dni. Gdy bowiem spojrzymy na ich ostatnie dziewięć meczów, to widzimy tylko porażki, co już samo w sobie jest fatalnym obrazkiem dla fanów. Gdy jednak powiemy, że w dziewięciu meczach piłkarze tego zespołu stracili...111 goli, to można się jedynie złapać za głowę, co zauważył serwis Flashscore.