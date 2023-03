Nicolas Otamendi był podstawowym stoperem reprezentacji Argentyny w drodze po wyczekiwany od 36 lat tytuł mistrzów świata. 35-letni obrońca wystąpił od pierwszej do ostatniej minuty we wszystkich spotkaniach rozegranych przez Albicelestes w Katarze, mogąc finalnie świętować końcowy triumf. Teraz postanowił uwiecznić go za sprawą nowego tatuażu, na którym znajduje się... Leo Messi.