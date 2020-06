Stojan Vranjesz i jego brat Ognjen w areszcie

Stojan Vranjesz i jego brat Ognjen, też piłkarz, po nocnej bójce trafili do aresztu!

Jak podaje serbski dziennik "Kurir", Stojan Vranjesz, były piłkarz m.in. Lechii Gdańsk, Legii Warszawa i Piasta Gliwice miał wraz z bratem i jeszcze jednym mężczyzną wdać się w bójkę w bośniackiej Banja Luce. Do incydentu doszło w sobotę o 3.40 nad ranem w centrum miasta.

Bracia Vranjeszowie mieli dotkliwie pobić Duszana Komljenovicia, syna byłego dyrektora Urzędu ds. Geodezyjnych i Prawnych (RUGIP). W ataku ucierpieć miała również partnerka Komljenovicia.

"Duszan ma złamany ząb, a inne obrażenia, których doznał są ciężkie. Jego dziewczyna doznała natomiast lekkich obrażeń" - podał "Kurir".

Stojan Vranjesz grał w lidze polskiej w latach 2014-2018, obecnie występuje w macierzystym Boracu Banja Luka. Drugi z napastników, brat Stojana, Ognjen jest zawodnikiem belgijskiego Anderlechtu.

Zdjęcie Stojan Vranjesz (przy piłce), to były gracz polskich klubów / Getty Images

