Dziś wieczorem pierwszy mecz Africa Cup of Nations. Na stadionie w Kairze Egipt podejmuje Zimbabwe. Dla gospodarzy turniej ma być tak samo udany, jak ten, rozgrywany na swoich boiskach w 2006 roku, kiedy sięgnęli po mistrzostwo kontynentu.

Drużyna prowadzona przez doświadczonego meksykańskiego trenera Javiera Aguirre jest faworytem 32. edycji Pucharu Narodów Afryki, który rozgrywany jest od 1957 roku. "Faraonowie" nie tylko grają u siebie, ale mają też w swoim składzie największą obecnie gwiazdę afrykańskiego futbolu - Mohameda Salaha, który był wybierany piłkarzem roku na Czarnym Lądzie w latach 2017 i 2018. Zespół mają silny, w składzie jest kilku zawodników, którzy oprócz Salaha również biegają po angielskich boiskach (Mohamed El Neny, Ahmed Hegazi, Ahmed El Mohamady). Dodatkowo bronią wicemistrzostwa kontynentu. Dwa lata temu przegrali w finale z Kamerunem, którego teraz prowadzi znany z przeszłości holenderski zawodnik Clarence Seedorf.

Oprócz gospodarzy, w gronie kilku kandydatów do tytułu trzeba wymienić silny Senegal z Sadio Mane w składzie. Pogromcy "Biało-Czerwonych" z mundialu w Rosji sprzed roku, są dyżurnym kandydatem do wygrania PNA, co jeszcze w historii im się nie udało. Teraz rywalizują w grupie z Algierią, Tanzanią i Kenią.

Wśród innych potencjalnych kandydatów do czołowych miejsce należy też wymienić reprezentacje Nigerii, Maroka oraz Mali, które ma sporą siłę rażenia z przodu, z gwiazdą młodzieżowego mundialu na polskich boiskach, ledwie 19-letni Sekou Koitą na czele. Co do Maroka, to reprezentację z tego kraju prowadzi Herve Renard. Francuski szkoleniowiec jest specjalistą od... zdobywania mistrzostwa Afryki. W 2012 roku wywalczył je z Zambią, a trzy lata później z Wybrzeżem Kości Słoniowej.



Po raz pierwszy o mistrzostwo będą rywalizowały aż 24 drużyny. O osiem więcej niż w ostatnich latach. W finałach debiutują narodowe zespoły Burundi, Madagaskaru oraz Mauretanii. Ci pierwsi zbierali pieniądze na przygotowania i wyjazd nad Nil, bo tamtejsza federacja jest biedna i ledwo wiąże koniec z końcem. Udało się i "Jaskółki", jak na Czarnym Lądzie woła się na piłkarski zespół z Burundi, zanotują inauguracyjny występ wśród najlepszych.

Po raz pierwszy turniej zostanie też rozegrany w czerwcu i lipcu, wcześniej odbywał się zawsze na początku roku. To ukłon Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej w kierunku tych największych klubów, które już nie muszą martwić się o zwalnianie swoich najlepszych graczy, co przez lata było ich zmorą.



A upalna pogoda? Z tym piłkarze mają sobie poradzić. - W Afryce gra się bez względu na porę i warunki atmosferyczne. Nie powinno być z tym problemów. Lepiej też, że PNA odbywa się teraz, niż jak to było wcześniej na początku roku. Nieraz dochodziło przecież do problemów związanych ze zwalnianiem zawodników na mecze - powiedział Eusebio Bancessi, piłkarz z Gwinea Bissau, który grał w Polsce w takich klubach, jak Pogoń Siedlce i Olimpia Grudziądz, a swego czasu terminował w juniorach słynnej Benfiki.

Puchar Narodów 2019, Egipt (21 czerwca - 19 lipca)

Grupa A, Egipt, DR Konga, Uganda, Zimbabwe

Grupa B, Nigeria, Gwinea, Madagaskar, Burundi

Grupa C, Senegal, Algieria, Kenia, Tanzania

Grupa D, Maroko, WKS, RPA, Namibia

Grupa E, Tunezja, Mali, Mauretania, Angola

Grupa F, Kamerun, Ghana, Benin, Gwinea-Bissau

* Do drugiej rundy awansują po dwa pierwsze zespoły z każdej grupy i cztery z najlepszym bilansem z trzech miejsc.

Triumfatorzy Pucharu Narodów Afryki

1957 - Egipt, 1959 - Egipt, 1962 - Etiopia, 1963 - Ghana, 1965 - Ghana, 1968 - DR Konga, 1970 - Sudan, 1972 - Kongo, 1974 - Zair, 1976 - Maroko, 1978 - Ghana, 1980 - Nigeria, 1982 - Ghana, 1984 - Kamerun, 1986 - Egipt, 1988 - Kamerun, 1990 - Algieria, 1992 - WKS, 1994 - Nigeria, 1996 - RPA,1998 - Egipt, 2000 - Kamerun, 2002 - Kamerun, 2004 - Tunezja, 2006 - Egipt, 2008 - Egipt, 2010 - Egipt, 2012 - Zambia, 2013 - Nigeria, 2015 - WKS, 2017 - Kamerun, 2019 - ?

Najwięcej tytułów:

7 - Egipt

5 - Kamerun

4 - Ghana

3 - Nigeria

2 - WKS, DR Konga