Startuje najbogatsza liga świata. Piorunujący efekt Ronaldo

Ligę arabską stać na najlepszych

- Chcemy najlepszych i stać nas na to - mówi Carlo Nohra, dyrektor ligi w La Gazzeta dello Sport. - Najważniejszą rzeczą jest globalny wpływ, jakie wzbudził Ronaldo i pomógł przyciągnąć innych graczy. Przed jego przyjściem liga była pokazywana tylko w regionie arabskim. Od jego przybycia prawa ma 45 nadawców ze 170 krajach na całym świecie i zaczynamy na tym zarabiać.

Ronaldo na początku nie do końca mógł się odnaleźć. Nie brakowało pogłosek, że chce wrócić do Europy, by znów zagrać w Lidze Mistrzów, że jego partnerka nie za dobrze czuje się w kraju arabskim. Koniec końców dwa miesiące temu stwierdził: