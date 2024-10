Start wstydu dla klubu z dużego miasta. Punkt i 40 goli straconych w 11 meczach

Tarnów to miasto w Małopolsce, którego populacja liczy ok. 103 tysiące mieszkańców. Wydawać by się mogło, że tak duża liczba ludności powinna mieć przełożenie na dobry poziom sportowy w mieście. Nic bardziej mylnego. Największy klub w mieście, czyli żużlowa sekcja Unii Tarnów w minionym sezonie błąkała się w najniższej klasie rozgrywkowej. Z kolei piłkarska Unia utrzymała się na szczeblu centralnym tylko dzięki wycofaniu się Garbarni Kraków. Teraz na poziomie Betclic III ligi radzi sobie fatalnie i legitymizuje się wstydliwym bilansem.