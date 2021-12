Szkoleniowiec, który swego czasu związany był z Legią Warszawa, a reprezentację Rosji doprowadził do ćwierćfinału mistrzostw świata, aktualnie pozostaje bez pracy. Media nad Wisłą spekulowały o możliwym przejęciu sterów reprezentacji Polski, choć traktować to chyba należy jedynie jako plotki. Zwłaszcza, że rosyjskie media już "lokują" go w Besiktasie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia-Spartak 0-1. Marek Gołębiewski: Biorę porażkę na siebie. Wideo INTERIA.TV

Stanisław Czerczesow znajdzie pracę w Turcji?

Turecki zespół w rozgrywkach Ligi Mistrzów zaliczył, rywalizując z Borussią Dortmund, Sportingiem Lizbona i Ajaksem Amsterdam sześć porażek, notując przy tym katastrofalny bilans bramkowy 3-19. Posadą zapłacił za to Sergen Yalcin. To właśnie jego ma zastąpić Czerczesow.



Sam trener deklarował, że otrzymał ofertę od jednego z klubów tureckiej Super Lig i chciałby pracować w tym kraju. Serwisy znad Bosforu informują, że obok Rosjanina pod uwagę brane były również kandydatury Senola Gunesa, Daniela Farke i Jesse'a Marscha.



W tabeli tureckiej ligi Besiktas ma po 15 kolejkach 21 punktów i zajmuje dziewiąte miejsce. Poprzedni sezon zakończył z mistrzowskim tytułem.



TC

Reklama

Zasady plebiscytu As Sportu 2021 możesz przeczytać w tym miejscu

By przejść do głosowania - kliknij w tym miejscu!

Zdjęcie As Sportu 2021 - głosowanie / INTERIA.PL