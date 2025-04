Stan wrzenia w Hiszpanii. Barcelona trzyma karty w ręku. "Mogą polecieć głowy"

W oświadczeniu wspomnianego podmiotu mogliśmy przeczytać, że "[...] CSD uwzględniła w czwartek odwołanie wniesione 7 stycznia przez piłkarzy Daniego Olmo i Pau Víctora oraz FC Barcelonę, anulując tym samym decyzję Komisji Monitorującej Porozumienie Koordynacyjne między RFEF (Hiszpańską Federacją Piłkarską) a La Ligą ". W praktyce oznacza to, że obydwaj gracze mogą być spokojni o swoją najbliższą przyszłość w "Dumie Katalonii". Zgoła odmienne zdanie ma natomiast prezes tamtejszej najwyższej klasy rozgrywkowej Javier Tebas . Jego zdaniem piłkarze ci nie mają prawa do gry. Okazuje się jednak, że sam Tebas może w najbliższej przyszłości mieć problemy, związane, nomen omen, z prawem.

Hiszpański ekspert nie zostawia wątpliwości. Prawo leży po stronie Barcelony

8 kwietnia na łamach hiszpańskiego portalu "sport.es" pojawił się artykuł, w którym przytoczona została opinia Segun Miguel Galan . Zdaniem prezesa Krajowego Centrum Kształcenia Trenerów oraz eksperta w zakresie prawa sportowego, Barcelona ma posiadać prawo do wytoczenia pozwu przeciwko Javierowi Tebasovi . Ma to związek z naruszeniem zasad, mówiących o przygotowaniu budżetów La Liga . Chodzi konkretnie o zapis, wedle którego " Informacje, dane i dokumenty, które kluby i SAD-y przekazują LaLidze zgodnie z niniejszymi Przepisami, będą poufne i będą podlegać przepisom o ochronie danych ".

Podstawą do batalii sądowej między Barceloną a Tebasem ma stanowić komunikat prasowy z 2 kwietnia, w którym La Liga ujawniła szczegóły finansowe klubu w związku z umową dotyczącą lóż VIP , co zdaniem Miguela Galana wypełnia znamiona czynu zabronionego przez wyżej przytoczony przepis.

Barcelona może pozwać Tebasa. Piłeczka po stronie Laporty

Nie tak dawno temu prezydent "Dumy Katalonii" Joan Laporta wypowiedział się na temat afery, dotyczącej rzekomych nieprawidłowości w związku ze sprzedażą miejsc na słynnej już loży VIP. Jego zdaniem była to próba ataku na klub, który miał doprowadzić do zdestabilizowania obecnej struktury Barcelony. "Czasami mam wrażenie, że jeśli nie mogą nas pokonać na boisku, próbują to zrobić w biurach" - mówił wówczas Laporta. Zapowiedział on również, że jako prezydent "Blaugrany" podejmie wszelkie starania, aby bronić dobrego imienia klubu. "Zareagujemy w sposób stanowczy i niezbędny w obronie interesów FC Barcelony" - spuentował swoją wypowiedź.