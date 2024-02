Stało się, mundial jednak bez Ukrainy. FIFA okazała się bezwzględna

Mundial w beach soccerze odbędzie się w dniach 15-25 lutego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich . Ukraina wywalczyła awans do turnieju finałowego w znakomitym stylu, ale nie weźmie udziału w wyścigu po tytuł czempiona globu. O wszystkim zadecydowały względy pozasportowe.

Do udziału w mistrzostwach dopuszczona bowiem została kadra Białorusi. Reprezentacja tego kraju startuje na takich samych zasadach jak pozostałe zespoły. Może używać barw oraz symboli narodowych, a także wysłuchiwać hymn przed każdym występem .

Ukraina bojkotuje mundial w ZEA. FIFA nie godzi się na restrykcje wobec Białorusi

Dla ukraińskiej federacji to było nie do przyjęcia. Do FIFA błyskawicznie trafił oficjalny wniosek o wykluczenie Białorusi z turnieju lub jej start pod neutralną flagą. Apel spotkał się jednak z odmową światowej centrali.