Stadion niedoszłych mistrzów "zapłonął". Dantejskie sceny w derbach, szef klubu reaguje

9 maja mogliśmy poznać rozstrzygnięcie czeskiej ekstraklasy. Naprzeciwko siebie stanęły bowiem dwa zespoły ze stolicy kraju, a jednocześnie czołowych miejsc tabeli - Slavia oraz Sparta Praga. Pierwsza z wymienionych ekip wiodła prym w grupie mistrzowskiej, wyprzedzając swoich odwiecznych rywali o 8 "oczek". W przypadku wygranej, Slavia automatycznie stałaby się mistrzem Czech.

Sobotnie starcie między odwiecznymi rywalami było niezwykle zacięte. Do przerwy na tablicy widniał wynik 1:1. W 47. minucie na prowadzenie wyszli zawodnicy Sparty, jednak gospodarze chwilę potem strzelili dwa ekspresowe gole. Po tym zdarzeniu Tomas Chory obejrzał natomiast bezpośredni czerwony kartonik, co tylko zaostrzyło atmosferę. Ostatecznie gospodarzom udało się dowieść prowadzenie aż do doliczonego czasu gry.

To właśnie wtedy doszło do sytuacji, która kompletnie wstrząsnęła światem futbolu. Na nieco ponad 3 minuty przed zakończeniem spotkania tłum "kibiców" Slavii wtargnął na murawę, prokurując prawdziwe dantejskie sceny. Na nagraniach z tego wydarzenia widzimy wyraźnie, jak niektórzy piłkarze stają się ofiarami bandyckich ataków rozwścieczonego tłumu. Obrazu makabry dopełnia wszechobecny dym unoszący się z rac, trzymanych przez napastników. Ostatecznie mecz został przerwany a jego wznowienie był niemożliwe.

Oświadczenie po dramatycznych obrazkach z Pragi. "Przyjmujemy odpowiedzialność i wyciągamy konsekwencje"

Prezes Slavii - Jaroslav Tvrdik - nie mógł pozostać bierny względem dramatycznych wydarzeń z sobotniego spotkania derbowego. W swoich mediach społecznościowych opublikował on obszerne oświadczenie, w którym w kompleksowy sposób odniósł się do zaistniałej sytuacji.

- To, co wydarzyło się w końcowych minutach wczorajszych derbów w Fortuna Arenie, to najtrudniejszy moment w nowożytnej historii klubu. Grupa ludzi - odmawiam nazywania ich kibicami - wbiegła na boisko, zaatakowała zawodników AC Sparta Praga i rzucała pirotechnikę w sektor kibiców gości. To nie jest piłka nożna. To nie jest Slavia [...]. Zawodników Sparty Praga [...]. W imieniu własnym i całego klubu przepraszam. Przeprosiny należą się również AC Sparta Praga, kibicom gości, sędziom, środowisku piłkarskiemu oraz wszystkim uczciwym Slavistom, którzy wczoraj opuszczali stadion ze złamanym sercem - pisał wyraźnie poruszony działacz.

Na tym jednak nie kończy się treść jego oświadczenia. Tvrdik zapowiedział natychmiastowe zamknięcie północnej trybuny stadionu Slavii. Sankcja ta potrwa aż do momentu zidentyfikowania i stawienia przed organami ścigania wszystkich sprawców ataku na zawodników AC Sparta Praga oraz sektor kibiców gości. W tej kwestii działacz jest absolutnie nie ugięty. Zapowiada on pełną współpracę ze wszystkimi organami, począwszy od Czeskiego Związku Piłki Nożnej, aż po funkcjonariuszy Policji Republiki Czeskiej. Sprawcy zajścia otrzymają również dożywotni zakaz wstępu na mecze Slavii Praga.

Dodatkowo, decyzją dyscyplinarną z pierwszego zespołu Slavii zostali usunięci dwaj zawodnicy - Tomas Chory i David Doudera. Decyzja ta oparta została na powtarzających się aktach niesportowego zachowania wymienionych zawodników (w tym meczu obaj obejrzeli czerwone kartki. Chory będąc jeszcze na murawie, Doudera już po jej opuszczeniu).

Kibice Slavii Praga NurPhoto Getty Images

Jaroslav Tvrdik, prezes Slavii Praga Anadolu Getty Images

Piłkarze Slavii Praga byli o krok od mistrzostwa kraju NurPhoto Getty Images

