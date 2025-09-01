Leo Messi, podobnie jak jego koledzy z drużyny będą na pewno chcieli jak najszybciej zapomnieć o finale Leagues Cup, w którym w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego zmierzyli się ze Seattle Sounders. Wynik brutalnie pokazał, która drużyna była tego dnia o klasę lepsza.

Do przerwy Inter Miami przegrywał 0:1, a pod koniec spotkania otrzymał jeszcze dwa ciosy. Finalnie po golu Paula Rothrocka było 3:0 i to gospodarze mogli cieszyć się z triumfu. Nikt nie spodziewał się jednak, że ekipa z Florydy będzie miała aż taki problem z pogodzeniem się z porażką.

Skandaliczne zachowanie gwiazd Interu Miami. Wszystko się nagrało

Pomiędzy graczami obu drużyn wywiązała się sprzeczka, która z upływem kolejnych sekund eskalowała. W centrum wydarzeń od początku znalazł się znany z porywczości Luis Suarez, który kłócił się z kilkoma rywalami. Po chwili "z pomocą" nadszedł mu Sergio Busquets. I doszło do skandalu.

Na nagraniach widać, jak były zawodnika FC Barcelona zadaje cios pięścią w twarz 20-letniego Obedy Vargasa, który po chwili pada na murawę. Na tym niestety się nie zakończyło.

Kolejny "popis" dał kompletnie niepanujący nad sobą Suarez. Uwadze kamer nie uszedł incydent z udziałem niego, a także jednego z działaczy Seattle Sounders. Media obiegło nagranie, na którym widać, jak Urugwajczyk opluwa dyrektora ds. bezpieczeństwa, Gene Ramireza, po czym zostaje odciągnięty.

Zachowanie gwiazd Interu Miami było absolutnie naganne i można spodziewać się, że obu spotkają kary.

