Środowisko piłkarskie w żałobie. Nie żyje Jan Golan

W środowe popołudnie 18 września Polska Agencja Prasowa przekazała wieści, które wstrząsnęły piłkarskim środowiskiem. W wieku 92 lat zmarł Jan Golan - doświadczony piłkarz, trener oraz działacz piłkarski, który przez wiele lat przyczyniał się do rozwoju futbolu w naszym kraju. Ceremonia pogrzebowa mężczyzny odbędzie się w przyszłą środę 25 września o godzinie 12.00 na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie.

Nie żyje Jan Golan. Przez lata szkolił młodych piłkarzy

Jan Golan w środowisku piłkarskim w naszym kraju nie był postacią anonimową. Ba, znali go niemalże wszyscy młodzi piłkarze, trenerzy oraz działacze. Swoją przygodę rozpoczynał jako zawodnik, a na murawie uczył się m.in. od Kazimierza Górskiego, który w 1963 roku mocno przyczynił się do awansu Lublinianki do drugiej ligi.