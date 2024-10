To bardzo pracowite dni dla 33-letniego zawodnika. W środę rano normalnie poszedł na godz. 7 do pracy , a wyszedł o 15. Z biura jednej z miejskich spółek w Skierniewicach pojechał na stadion. Tam była druga część roboty do wykonania - fizyczna. I to bardzo wymagająca, bo Unia w Pucharze Polski gościła zespół z Ekstraklasy.

Nie było to może nic nowego, bo miesiąc wcześniej po rzutach karnych skierniewiczanie odprawili z kwitkiem Motor Lublin . Tym razem dogrywka i konkurs jedenastek nie był potrzebny. Unia wygrała 2:1 z GKS Katowice . Po spotkaniu w szatni drużyny trwało świętowanie. Wszyscy zwoływali się na wspólne zdjęcie z całym zarządem. Najmniej czasu na świętowanie miał Kowalczyk. Wiedział, że w czwartek rano znów musi zasiąść za biurkiem i odbębnić osiem godzin. Mało tego, dostał jeszcze rozpiskę treningową, co robić już po pracy.

Unia jest liderem grupy pierwszej trzeciej ligi i chce awansować. Choć w Pucharze Polski zaszła już najdalej w historii klubu, to ma ochotę na więcej. - 20 lat tułam się po świecie jako trener w różnych zespołach i ligach. To spotkanie było chyba najlepszym, w jakim prowadziłem drużynę - mówi trener Socha.

Piłkarze Unii wspominają KKS Kalisz, Olimpię Grudziądz czy Błękitnych Stargard, czyli drużyny z niższych lig, które potrafiły dotrzeć do półfinału Pucharu Polski. - Ten nowy stadion i otoczka wokół niego dużo nam daje, a kibice niosą od pierwszego meczu. My nie przegraliśmy tutaj, to coś fantastycznego. Historia pisze się na naszych oczach i nikt nam tego nie zabierze. Ważne jest, żeby grać z uśmiechem, bo robimy to, co kochamy. Fajnie, by było znów wylosować drużynę z ekstraklasy i może sprawić jakąś sensację.