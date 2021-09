To trzej mieszkańcy Gorzowa w wieku 20-22 lat. Dlatego to w Gorzowie zostali zatrzymani, po tym jak policja ustaliła ich personalia. Po przewiezieniu do Poznania usłyszeli zarzuty pobicia zawodnika Korony Piaski, klubu z czwartej ligi wielkopolskiej. Grozi im za to do 3 lat bezwzględnego więzienia.



Do pobicia zawodnika z Sudanu Południowego doszło dziesięć dni temu przed klubem Pacha przy ul. Paderewskiego w Poznaniu. Według raportu, biło go najpierw dwóch mężczyzn, których z lokalu usunęła ochrona. Następnie Sudańczyka miało atakować czterech kolejnych. Zawodnik został pobity bardzo dotkliwie, aż do utraty przytomności. Wylądował w szpitalu.



Piłkarz z Sudanu pobity. Sprawców zatrzymano

Jak informuje jednak policja, po analizie nagrania monitoringu ustalono, że sprawców pobicia było trzech, a nie sześciu - tych trzech, których zatrzymano. - Są wątpliwości, co do postępowania samego pokrzywdzonego - twierdzi rzecznik wielkopolskiej policji. Zeznania Sudańczyka zawierają nieścisłości, stąd sprawa została wyłączona do odrębnego postepowania.



Na razie nie ma żadnych powodów, by sądzić, że sprawcy działali z pobudek rasistowskich. Obecny stan ustaleń wskazuje na to, że doszło do awantury jak wiele innych, bez kontekstu rasowego.

rana