"Sportowo wspominam go fatalnie". Tomaszewski szczerze po śmierci Beckenbauera

Sportowo wspominam go fatalnie, bo z nami wygrywał. Ale to sport, składałem mu gratulacje. Fenomenalny piłkarz i człowiek. On dla mnie był w tej wielkiej trójce, która wprowadziła futbol do światowych rozgrywek. Na pudle stał Pele, Cruyff i Beckenbauer. Był to fenomen. On po raz pierwszy wprowadził rolę libero w piłce nożnej. Grał w defensywie i ofensywie. Strzelał gole i świetnie bronił.

~ Jan Tomaszewski