W ostatnim dniu okienka transferowego działacze PSG zajmowali się nie tylko pozyskaniem nowych zawodników, ale także wyprzedażą niepotrzebnych piłkarzy. Jednym z nich był Jese Rodriguez, który został wypożyczony do portugalskiego Sporting CP - klubu, o którym sporo dobrego mówił mu sam Cristiano Ronaldo.

Hiszpan przeniósł się na Półwysep Iberyjski na zasadzie rocznego wypożyczenia, a Portugalczycy zapewnili sobie prawo do wykupu zawodnika po zakończeniu sezonu.

Jese jest wychowankiem Realu Madryt i jeszcze jakiś czas temu był typowany na następcę Cristiana Ronalda, lecz jego rozwój wyhamowały kontuzje. Latem 2016 roku skrzydłowy opuścił stolicę Hiszpanii i podpisał kontrakt z PSG, ale nie zdołał przebić się do pierwszego składu.

26-latek był więc ciągle wypożyczany - najpierw do Las Palmas, później do angielskiego Stoke City oraz hiszpańskiego Realu Betis. Teraz przyszedł czas na drużynę Sportingu.

Szlify w szkółce lizbońskiego klubu zbierali swego czasu Nani oraz wspomniany wcześniej Ronaldo. To właśnie as Juventusu rekomendował swojemu byłemu koledze z szatni Realu przenosiny do Sportingu.

- Bardzo się cieszę z szansy, jaką daje mi Sporting. To klub z wielką historią. Mam przyjaciela o imieniu Cristiano Ronaldo - on zawsze mówił mi bardzo dobre rzeczy o tej drużynie, która kształtowała go od najmłodszych lat. Nie mogę doczekać się treningów z moimi kolegami - mówił w rozmowie ze stroną klubową Sportingu Jese.

Hiszpan odniósł jeszcze do prywatnej rozmowy z atakującym "Starej Damy", twierdząc, że Sporting wciąż wiele znaczy dla Portugalczyka.

- Powiedział mi, że był to dla niego bardzo ważny klub i wciąż darzy go uczuciem - zdradził Jese.

Po czterech kolejkach Sporting zajmuje piąte miejsce w portugalskiej ekstraklasie. Do liderującej drużyny FC Famalicao traci trzy punkty.

