Sport w Polsat Box Go - już w niedzielę El Clásico

W Polsat Box Go na kibiców czekają piłkarskie emocje najwyższej próby - już w niedzielę w streamingu El Clásico! A jeszcze w maju - piłkarskie finały Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA z Trybem PRO AI, Liga Mistrzów CEV w siatkówce, rywalizacja w MotoGP, Rajdowe Mistrzostwa Świata WRC oraz Formula 1. Maj to także wielkie turnieje tenisowe - ATP Rzym i Roland Garros, gdzie o najwyższe cele powalczą m.in. Iga Świątek i Hubert Hurkacz, a UFC 328 rozgrzeje oktagon w Newark.

W pakiecie Premium Sport także UFC 328, finały Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA, finały Ligi Mistrzów siatkarzy, Roland Garros i motorsport

W serwisie Polsat Box Go sportowe wydarzenia można oglądać w dowolnym miejscu, na wielu urządzeniach w pakiecie Premium Sport w cenie 55 zł/30 dni. Pakiet ten zapewnia dostęp do blisko 200 kanałów TV, w tym 24 sportowych, dodatkowe transmisje sportowe na żywo, filmy, seriale, rozrywkę i wiele innych.

10 maja (niedziela), godz. 21:00; FC Barcelona - Real Madryt

Podczas wielkiego klasyku widzowie zobaczą w akcji wielkie gwiazdy światowego futbolu, jak Robert Lewandowski, Vinicius Júnior, Pedri czy Jude Bellingham. FC Barcelona jest coraz bliżej drugiego z rzędu mistrzostwa Hiszpanii, ale na cztery kolejki przed końcem rozgrywek nadal nic nie jest przesądzone. El Clásico, które będzie rozegrane już w niedzielę na Spotify Camp Nou, będzie wydarzeniem dnia także w Polsat Box Go.

W ramach transmisji stacji Eleven Sports dostępne są wszystkie mecze Bundesligi, Serie A, Ligue 1, a także wybrane spotkania LaLiga EA Sports oraz Liga Portugal. Na kanałach Polsat Sport można z kolei oglądać starcia ligi holenderskiej, szkockiej, arabskiej, czeskiej oraz mecze Pucharu Włoch.

17 maja, godz. 18:00: FC Barcelona - Real Betis

UFC 328 w Polsat Sport

9 maja w Newark będzie prawdziwym świętem MMA. UFC 328 z walką wieczoru o pas wagi średniej pomiędzy niepokonanym mistrzem Khamzatem Chimaevem a byłym czempionem Seanem Stricklandem. W karcie walk nie zabraknie również polskiego akcentu. W oktagonie zobaczymy Mateusza Rębeckiego, który zmierzy się z Grantem Dawsonem w pojedynku kategorii lekkiej.

Finały Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA z Trybem PRO AI

Finały europejskich pucharów zapowiadają się niezwykle atrakcyjnie: 20 maja 2026 r. o godz. 21:00 w Stambule w finale Ligi Europy UEFA zmierzą się SC Freiburg i Aston Villa, a tydzień później, 27 maja 2026 r. o godz. 21:00 w Lipsku Crystal Palace zagra z Rayo Vallecano w wielkim finale Ligi Konferencji Europy UEFA.

Wszystkie spotkania będą dostępne z Trybem PRO AI, który na bieżąco w trakcie trwania meczu zapewnia skróty wideo z najlepszych momentów spotkania oraz automatyczne, natychmiastowe powiadomienia wideo na telefon o ważnych akcjach na boisku.

Liga Europy UEFA i Liga Konferencji UEFA aż do sezonu 2030/2031 będą dostępne w kanałach Polsat Sport Premium. Transmisje meczów można oglądać także w streamingu Polsat Box Go, w tym na urządzeniach mobilnych.

Siatkarskie emocje na kanałach Polsat Sport

Na arenie międzynarodowej CEV Liga Mistrzów siatkarzy zmierza ku wielkiemu finałowi w Turynie (16-17 maja), gdzie w półfinałach włoska Sir Sicoma Monini Perugia zmierzy się z PGE Projektem Warszawa, a turecki potentat Ziraat Bankkart Ankara stanie naprzeciw Aluronu CMC Warty Zawiercie - kolejnego przedstawiciela PlusLigi walczącego o europejski finał.

Motorsport na kanałach Polsat Sport, Eleven Sports, Motowizji

Kierowcy WRC rywalizują na legendarnych, szutrowych odcinkach, gdzie kluczowe znaczenie mają precyzja jazdy, niezawodność sprzętu i konsekwencja na wymagających trasach. Równocześnie sezon MotoGP wkracza w europejską część kalendarza, przynosząc intensywną walkę o cenne punkty i coraz wyraźniej kształtując układ sił w klasyfikacji mistrzostw. W Formule 1 rywalizacja przenosi się na wymagające tory pełne szybkich sekwencji zakrętów i technicznych fragmentów, gdzie liczą się balans bolidu, precyzja prowadzenia i skuteczna strategia.

Koszykarskie starcia na kanałach Polsat Sport

ORLEN Basket Liga jest na finiszu sezonu zasadniczego. Zespoły walczą o jak najlepsze miejsca oraz bezpośredni awans do play‑offów, które rozpoczną się w połowie maja. Każdy mecz ma znaczenie, a walka w czołówce tabeli jest wyrównana.

W Eurolidze zakończyła się runda zasadnicza, a rozgrywki weszły w fazę play‑off. Od końca kwietnia osiem najlepszych drużyn rywalizuje w ćwierćfinałach w formule do trzech zwycięstw, walcząc o awans do Final Four zaplanowanego na maj. To najbardziej intensywny i prestiżowy moment sezonu europejskiej koszykówki klubowej.

ATP Rzym w Polsat Sport i Roland Garros w Eurosport

Do 17 maja na ziemnych kortach Foro Italico w Rzymie rozgrywany będzie ATP Rzym - kluczowy przystanek przed Roland Garros.

Drugi turniej Wielkiego Szlema sezonu - Roland Garros rozegrany zostanie od 18 maja do 7 czerwca na kortach Stade Roland-Garros w Paryżu. Pozostaje on jednym z najbardziej prestiżowych i wymagających wydarzeń w światowym tenisie, a polskie barwy reprezentować będą: Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

