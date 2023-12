Spore zaskoczenie, wielki klub nie dla reprezentanta Polski. W tle afera

Oskar Tomczyk trafił do Akademii Lecha z Płocka - jako 14-latek. Wyróżniał się już w Wiśle Płock , we Wronkach czynił stałe postępy. Szybko stał się filarem drużyny, czołowym napastnikiem, wielki talent widać też było w kolejnych juniorskich reprezentacjach Polski.

Latem zeszłego roku zadebiutował w Pucharze Polski , zagrał też w drugoligowych rezerwach "Kolejorza", jako 16-latek. Wiosną tego roku regularnie występował już na szczeblu centralnym, w maju był członkiem zespołu, który pod wodzą Marcina Włodarskiego dotarł do półfinału EURO U-17 - w turnieju na Węgrzech główni wchodził na boisko z ławki, w starciu z Węgrami zdobył bramkę na 4:2 (Polska wygrała 5:3).

Czterech reprezentantów Polski wyrzuconych tuż przed mundialem. Duży kłopot dla reprezentacji, dziury nie udało się załatać

Lech Poznań uznał jesienią, że skoro nie ma już szans na przedłużenie umowy 17-latka, to nie będzie go promował w drugiej lidze - Tomczyk grał więc "tylko" w zespole U-18. Zdobył dwie bramki, Lech zmierza w Centralnej Lidze Juniorów po kolejny tytuł mistrza Polski, po 17 z 30 kolejek ma aż 9 punktów przewagi nad drugą Legią Warszawa.

Młody napastnik grał też jednak w reprezentacji Polski, która w maju zapewniła sobie grę na mundialu w kategorii U-17 - ten został zaplanowany na listopad w Indonezji . Tomczyk wystąpił m.in. w meczu sparingowym z USA (2:2), ale już następnego dnia został wyrzucony z kadry: razem ze swoim klubowym kolegą Filipem Wolskim, Filipem Rózgą z Cracovii oraz Janem Łabędzkim z ŁKS . Cała czwórka złamała regulamin kadry, musiała wrócić do Polski - powodem miało być opuszczenie hotelu i picie alkoholu.

Hiszpania już nieaktualna - decyzję miał podjąć sam piłkarz. Chce "budować fundamenty" w kraju

W przypadku Tomczyka sprawa ta była o tyle istotna, że mogła - a pojawiały się już takie doniesienia - skomplikować jego transfer do Hiszpanii.

Wtorkowy "Głos Wielkopolski" informuje, że ta sprawa jest już... nieaktualna. Przy czym zdaniem dziennika, była to decyzja samego piłkarza, który woli "budować solidny fundament pod dalszą karierę" w Polsce. To o tyle dziwne, że - jak słyszymy - Tomczyk miał jechać do Hiszpanii z rodziną, w tym celu już kilka miesięcy temu podjęte zostały kroki, włącznie z nauką języka.