Spełnił się zły scenariusz ws. Legii. Już nie ma złudzeń, chodzi o grę w Europie

Kibice Legii wciąż czekają na kolejne w historii mistrzostwo dla ukochanego klubu. Posucha nie zakończy się podczas obecnie trwającej kampanii. "Wojskowi" nie mają już najmniejszych szans na triumf i jedyne, o co walczą, to najniższy stopień podium. Sezon 2024/25 dla podopiecznych Goncalo Feio nie jest jednak całkowicie stracony. Powód? Triumf w Pucharze Polski, a co za tym idzie zapewnienie sobie udziału w eliminacjach do przyszłej edycji Ligi Europy.

