Spełnia się marzenie Lecha Poznań? Ale będą też trudne decyzje

Przemysław Langier

Przemysław Langier

Wiele wskazuje na to, że Lech Poznań wygrywa właśnie los na loterii. Od jakiegoś czasu informujemy o sytuacjach w innych ligach, które mają bezpośrednie przełożenie na ewentualne rozstawienie mistrzów Polski we wszystkich rundach eliminacji Ligi Mistrzów, natomiast po poniedziałkowych rozstrzygnięciach w kilku krajach tak blisko jeszcze nie było.

article cover
Kibice Lecha Poznań od lat marzą o Lidze MistrzówMichal Dubiel/REPORTEREast News

W przypadku Lecha Poznań, który pewnie zmierza po mistrzostwo Polski i realnie przegrać je może tylko z dwoma klubami - Górnikiem Zabrze oraz samym sobą - coraz większe znaczenie ma to, co dzieje się w innych ligach. Sezon w Europie jest sensacyjny - w szeregu rozgrywek kluby, które zazwyczaj dominowały, co pomagało im co roku "nabijać" europejski współczynnik, zajmują w swoich ligach dalsze miejsca, sprawiając, że próg rozstawienia w eliminacjach Ligi Mistrzów jest sensacyjnie niski.

Co najważniejsze - z tygodnia na tydzień do korzystnych rozstrzygnięć dla Lecha jest coraz bliżej i (o ile wciąż nie jest nic przesądzone na 100 proc.) dziś możemy mówić, że szansa, by Kolejorz w każdej rundzie był losowany z uprzywilejowanej pozycji, jest większa niż mniejsza. W poniedziałek śledziliśmy rozstrzygnięcia w trzech ligach. Z punktu widzenia Lecha istotne było, by zwycięstwa odniosły ekipy LASK Linz w Austrii i Hearts w Szkocji oraz to, by punkty w lidze duńskiej stracił Midtjylland. Każde tego typu rozstrzygnięcie byłoby dobre, natomiast... trafił się komplet. W ten sposób ekipy, które mają niższy współczynnik od Lecha umocniły się na prowadzeniu w swoich ligach, a Midtjylland - mający współczynnik lepszy - oddalił się od sięgnięcia po tytuł najlepszej drużyny w Danii.

DJB. Kto najlepszym polskim piłkarzem? Dyskusja ekspertów. WIDEOPolsat Box GoPOLSAT BOX GO

Wszystko idzie zgodnie z planem

Już wcześniej mistrzostwa swoich krajów zapewniły sobie drużyny, za które kibice Kolejorza mogli ściskać kciuki: Sabah Baku w Azerbejdżanie (wyprzedził Karabach) oraz Lewski Sofia w Bułgarii (zostawiając w tyle Łudogorca Razgrad). Mało tego - w innych interesujących nas rozgrywkach też wszystko układało się po myśli Poznaniaków - w Grecji AEK Ateny ucieka goniącym go rywalom (Olympiakos przegrał z PAOK Saloniki), a w Danii wracający na pozycję lidera Aarhus wygrał z Sonderjyske. Walka wciąż trwa, ale tak blisko jeszcze nie było. Jedynie na Ukrainie i Słowacji nic pozytywnego już się wydarzyć nie może (mistrzostwa zdobędą lub już zdobyły Szachtar i Slovan - drużyny z lepszymi współczynnikami od Lecha), natomiast wszędzie indziej układa się to bardzo dobrze.

Co konkretnie musi się jeszcze stać? W rozgrywkach poniżej musi paść przynajmniej pięć (na sześć) wyników satysfakcjonujących Lecha. Kolejorz może być rozstawiony przez całe eliminacje także w przypadku odpadnięcia którejś drużyny z wyższym współczynnikiem na etapie drugiej rundy kwalifikacyjnej, ale być może taki scenariusz nie będzie nawet potrzebny. Jednocześnie Lech - jeśli przypieczętuje mistrzostwo Polski i sam przejdzie drugą rundę kwalifikacyjną Ligi Mistrzów - ma już pewne rozstawienie w rundzie trzeciej. Gra tak naprawdę toczy się o lepszy los w rundzie decydującej.

Zobacz również:

Łukasz Tomczyk i Michał Świerczewski
Ekstraklasa

Dlaczego Raków zwolnił Łukasza Tomczyka? Klub dziś jest pod presją

Przemysław Langier
Przemysław Langier

Rozstrzygnięcia zapewniające Lechowi (po zdobyciu mistrzostwa Polski) rozstawienie w całych eliminacjach Ligi Mistrzów. Potrzebne pięć z sześciu:

Austria: mistrzem LASK (jest liderem, ma dwa punkty przewagi nad Sturmem i cztery nad RB Salzburg. Dwie kolejki do końca. LASK zagra u siebie z RB i na wyjeździe z Austrią Wiedeń).

Dania: mistrzem Aarhus (jest liderem, ma dwa punkty przewagi nad Midtjylland. Dwie kolejki do końca. Aarhus zagra u siebie z Broendby i na wyjeździe z Viborgiem).

Grecja: mistrzem AEK Ateny (jest liderem, ma po sześć punktów przewagi nad PAOK i Olympiakosem. Są trzy kolejki do końca. AEK zagra u siebie z Panathinaikosem i Olympiakosem oraz na wyjeździe z PAOK).

Izarel: brak mistrzostwa dla Maccabi Tel-Aviv (jest trzecie w tabali i ma dziewięć punktów straty do lidera oraz osiem do wicelidera. Zostało siedem kolejek do końca).

Szkocja: mistrzostwo Hearts (jest liderem, ma trzy punkty przewagi nad Celtikiem. Zostały trzy mecze do końca. Hearts zagrają z Motherwell i Celtikiem na wyjeździe oraz z Falkirk u siebie. Jeśli przegrają z Celtikiem, ale wygrają dwa pozostałe spotkania, o mistrzostwie może decydować bilans bramek - aktualnie Hearts mają znacząco lepszy od Celticu).

Węgry: mistrzostwo Gyor (punkt przewagi nad Ferencvaros, w weekend ostatnia kolejka. Gyor zagra mecze z Kisvardą - zespołem z dolnej połowy tabeli).

Jaki Lech przystąpi do gry?

Doszło zatem do sytuacji, że w każdym przypadku rozstrzygnięcie, które jest najbardziej prawdopodobne, jest korzystne dla Lecha Poznań. Zakładając, że Kolejorz sam nie - nomen omen - wykolei się na finiszu Ekstraklasy, stanie przed historyczną szansą awansu do rozgrywek, które są nie tylko najbardziej prestiżowe na kontynencie, ale też dochodowe. Przy awansie, nawet przegrywając mecze w komplecie, uzyska nagrodę w granicach 20 mln euro. Dla porównania w obecnym sezonie, w którym Lech odpadł w 1/8 finału Ligi Konferencji, nagroda była o połowę niższa. A tam mówimy o minimum!

Trudno jednak powiedzieć, w jakim zestawieniu personalnym Lech przystąpi do eliminacji Ligi Mistrzów (pamiętając o podstawowym założeniu - "dowiezieniu" wyniku). Wciąż nie jest znana przyszłość Nielsa Frederiksena, któremu kontrakt kończy się po sezonie (rozmowy trwają). Wiadomo, że zespół opuści szereg piłkarzy - realnie lub w niektórych przypadkach na pewno można spodziewać się braku Alego Gholizadeha, Antonio Milicia, Taofeeka Ismaheela i Timothy'ego Oumy. Ze względu na wysoką sumę odstępnego, mało prawdopodobne wydaje się zatrzymanie wypożyczonego Luisa Palmy. Chęć odejścia zgłasza Bartosz Mrozek, a Mikael Ishak w przyszłym sezonie skończy 34 lata.

Lech stanie więc przed nie tylko bardzo trudną kwestią jakościowego uzupełnienia kadry, ale także przed pytaniem - ile można zainwestować, by spróbować zaatakować Ligę Mistrzów w sytuacji, gdy każdy możliwy wylosowany rywal będzie w teorii drużyną słabszą.

Piłkarz w niebieskiej koszulce z numerem 20 oraz napisem sponsorującym 'Superbet' stoi na murawie boiska podczas meczu piłki nożnej, w tle widoczna ławka rezerwowych oraz tłum kibiców na trybunach.
Lech Poznań zagra w eliminacjach Ligi MistrzówMonika WantołaINTERIA.TV
Dwóch piłkarzy w niebieskich strojach świętuje zdobytego gola na boisku, kibice w tle tworzą sportową atmosferę.
Piłkarze Lecha Poznań w tym sezonie zdobyli sporo punktów do rankingu krajowego UEFALukasz GdakEast News
FC Porto mistrzem Portugalii. Polacy mieli powody do świętowania. WIDEOPolsat Box GoPOLSAT BOX GO
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja