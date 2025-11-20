Spektakularny wyczyn Pajor. W Hiszpanii oszaleli na punkcie Polki. Piszą tylko o jednym

20 listopada Barcelona grała natomiast ważny mecz w ramach Ligi Mistrzyń. Zespół Polki mierzył się tego dnia z damskim zespołem londyńskiej Chelsea. Mecz na angielskiej ziemi zdecydowanie rozpoczął się od akcentu, do którego kibice katalońskiej ekipy nie są zbytnio przyzwyczajeni. Jako pierwsze prowadzenie objęły bowiem rywalki, a to po golu Ellie Carpenter.

Nie trzeba było jednak czekać zbyt długo na odpowiedź. Pajor strzeliła bramkę odwetową niemalże natychmiast, lecz z powodu spalonego trafienie to zostało cofnięte. Polka nie poddawała się jednak i raptem osiem minut po golu rywalek doszło do rzutu rożnego, po którym piłka ponownie wylądowała pod jej nogami. Doświadczona napastniczka pewnie wykorzystała chaos panujący w polu karnym, dając swojej drużynie gola na wagę remisu. Remisu, który utrzymał się aż do ostatniego gwizdka.

W Hiszpanii znów rozpływają się nad Pajor. "Po raz kolejny ratuje Barcelonę"

Nic dziwnego, że wyczyn Pajor niemal natychmiast spotkał się z reakcją mediów z Półwyspu Iberyjskiego. Dziennikarze portalu "Mundo Deportivo" nie szczędzili pochwał w kierunku reprezentantki naszego kraju.

"Pajor ponownie ratuje Barcelonę [...]. Ona jest naprawdę kimś wyjątkowym. Numer 9 w Barcelonie powrócił niczym rakieta [...]. Po zdobyciu dwóch bramek w sobotnim zwycięstwie 4:0 nad Realem Madryt, Pajor ponownie przyszła z pomocą, tym razem na Stamford Bridge. [...]. W osiem minut napastniczka Barcelony ujawniła swój instynkt zabójcy, dopadła do luźnej piłki po tym, jak Laia Aleixandri zaciekle walczyła w polu karnym po rzucie rożnym Claudii Piny. Pajor stworzyła sobie przestrzeń, oddalając się od byłej zawodniczki Barcelony Keiry Walsh i oddała nie do obrony strzał lewą nogą. [...]. Nawet miesiąc przerwy nie przeszkodził Pajor w zostaniu najskuteczniejszą strzelczynią drużyny z 11 golami na koncie" - pisali dziennikarze wspomnianego portalu.

Fakt uzyskania miana najskuteczniejszej strzelczyni drużyny i to pomimo długiej przerwy w grze został także przytoczony przez inne media z Półwyspu Iberyjskiego. Wyczyn ten wyraźnie zaakcentowali chociażby dziennikarze katalońskiego portalu "El Nacional" . Z kolei redaktorzy "Sportu" skupili się w swoim opisie na niebywałych umiejętnościach Pajor, wśród których wyróżnić można opanowanie i perfekcyjną wręcz kontrolę piłki. To zresztą nie pierwszy raz, kiedy tamtejsi eksperci uwydatniają rolę, jaką Ewa Pajor pełni w szeregach "Dumy Katalonii".

Ewa Pajor IMAGO/Joan Gosa East News

Ewa Pajor RUBEN DE LA ROSA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Ewa Pajor Urbanandsport AFP

