Spektakularny awans reprezentacji Polski w rankingu FIFA. Jest oficjalny komunikat

Niedawny dwumecz z Austriaczkami już na zawsze przejdzie do historii kobiecego futbolu w Polsce . Nie dość, że domowe spotkanie na ogromnym obiekcie w Gdańsku cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony kibiców, to na dodatek na boisku nie zawiodły zawodniczki Niny Patalon. Ewa Pajor wraz z koleżankami ograła faworyzowane przeciwniczki w dwumeczu, dzięki czemu niebawem "Biało-Czerwone" po raz pierwszy powalczą w kontynentalnym czempionacie .

"Wszystkie czekałyśmy na to bardzo długo, cała polska piłka kobieca na to czekała. Awans był celem, gdy przychodziła do nas Nina Patalon. Jestem przeszczęśliwa z tego zespołu, niesamowicie wzruszona. To coś pięknego, jestem cała w emocjach. Kibice byli tutaj na stadionie i mocno nas wspierali" - mówiła Ewa Pajor po ostatnim gwizdku sędziego w Wiedniu. Fani z kolei wprost oszaleli na punkcie piłkarek. Sportsmenki witano na lotnisku niczym królowe.