Spartak Warna, czołowy przed laty bułgarski klub, który obecnie gra w trzeciej lidze, szuka nowych piłkarzy poprzez ogłoszenia w internecie. Preferowani są młodzi środkowi obrońcy z europejskim paszportem. Pensja dla wybrańców wynosi... 500 euro.

Spartak Warna największy sukcesy odnosił niemal 100 lat temu, od 1931 do 1933 roku sięgnął po tytuł i dwa wicemistrzostwa Bułgarii. Z kolei w finale krajowego pucharu grał w 1961 i 1983 roku, co zaowocowało występami w europejskich rozgrywkach, tj. Pucharze Zdobywców Pucharów m.in. przeciwko Manchesterowi United w edycji 1983/84.

Na przełomie stuleci Spartak rywalizował w innym nieistniejącym pucharze - Intertoto, a za rywali miał np. ŁKS Łódź i Dyskobolię Grodzisk Wielkopolski. Później klub popadł w kłopoty i obecnie jest tylko w trzeciej lidze. Ale - jak zaznaczają lokalne media - nowy zarząd ma duże ambicje oraz plan i strategię, by za dwa lata wrócić do elity.



Aby wzmocnić skład, Spartak zamieścił ogłoszenia w internecie. W ten sposób chce znaleźć młodych środków obrońców z europejskim paszportem potrafiących grać w systemie 3-5-2.



"W trakcie okresu próbnego zapłacimy za zakwaterowanie i wyżywienie. Miesięczna pensja wyniesie od 400 do 500 euro. Zainteresowani powinni skontaktować się z nami poprzez e-mail, dołączając sportowe CV i materiał wideo" - zaznaczył klub z Warny.



W mediach nie brakuje opinii, że nowi piłkarze będą mogli korzystać także z... długich piaszczystych plaż nad Morzem Czarnym.

