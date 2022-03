Spadek kobiecej reprezentacji w rankingu FIFA

W lutym Biało-Czerwone wystąpiły w towarzyskim turnieju Pinatar Cup w Hiszpanii. Przegrały tam kolejno z Irlandią i Węgrami po 1:2, a na koniec w meczu o 7. miejsce ze Słowacją 0:2.

Polki, prowadzone od maja 2021 przez trenerkę Ninę Patalon, jesienią rozegrały sześć meczów w eliminacjach do MŚ 2023. Po tegorocznej części rywalizacji zajmują trzecie miejsce w grupie F ze stratą pięciu punktów do Norwegii i dwóch do Belgii.

Zremisowały w Norwegią (0:0) i Belgią (1:1), pokonały Armenię (1:0), Albanię (2:0) i Kosowo (2:1), a na koniec uległy na wyjeździe Belgii 0:4.

Polska drużyna w kolejnym meczu eliminacyjnym podejmie 7 kwietnia w Gdyni Armenię, a pięć dni później na wyjeździe zagra w Oslo z Norwegią.

Do kadry wraca po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją napastniczka VfL Wolfsburg Ewa Pajor.

MŚ 2023 zostaną rozegrane w Australii i Nowej Zelandii. Zwycięzcy dziewięciu grup awansują do nich bezpośrednio, a zespoły z drugich miejsc zagrają w barażach. Dwa najlepsze zapewnią sobie awans, a trzeci będzie miał jeszcze szansę w interkontynentalnym turnieju z udziałem 10 ekip.

W zawodach finałowych wystąpią 32 drużyny, w tym dwaj gospodarze bez konieczności gry w kwalifikacjach.

Męska reprezentacja Polski spadła o jedno miejsce i została sklasyfikowana na 28. w ostatnim rankingu FIFA.