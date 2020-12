Solbakken zamiast Lagerbaecka trenerem piłkarskiej reprezentacji Norwegii

Stale Solbakken zastąpił Larsa Lagerbaecka na stanowisku selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Norwegii – poinformowała federacja w czwartek.

Szwed Lagerbaeck miał kontrakt do 2022 roku, ale odchodzi wcześniej, bowiem prowadzonej przez niego drużynie narodowej nie udało się awansować do mistrzostw Europy. W play off (półfinał barażu) Norwegia przegrała w Oslo 1-2 po dogrywce z Serbią.

Nowy selekcjoner, 52-letni Solbakken rozegrał 58 meczów w norweskiej kadrze narodowej. Brał udział m.in. w mistrzostwach świata w 1998 roku i Europy w 2000. Jako trener pracował m.in. z piłkarzami FC Koeln, Wolverhampton Wanderers i FC Kopenhaga.

"Nie mogą doczekać się podjęcia zadania zbudowania silnej reprezentacji. Lars Lagerbaeck i Per Joar Hansen wykonali solidną robotę i przygotowali jej fundament" - stwierdził Solbakken.

Norwegii nie udało się awansować na Euro, mimo że w składzie są m.in. młode gwiazdy futbolu Erling Haaland z Borussii Dortmund i Martin Oedegaard z Realu Madryt.

