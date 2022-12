Sobowtór Ronaldo marzy, by go poznać. Na razie robi furorę na TikToku

Abdullah, dzięki niezwykłemu podobieństwu do Ronaldo, robi furorę w mediach społecznościowych. Na TikToku ma już 1,8 milionów followersów, a na Instagramie - ponad 50 tysięcy. Sobowtór Ronaldo przyznaje, że "zarabia sporo pieniędzy i przyciąga dzięki temu wiele kobiet" . To wszystko - z racji swojej fizjonomii.

Sobowtór Cristiano Ronaldo: Ludzie zatrudniają mnie na urodzinowe bale dzieciaków

Bewar Abdullah przyznaje, że kibice i fani prawdziwego Ronaldo kontaktują go na imprezy urodzinowe swoich pociech. "Przychodzę i ich pozdrawiam, a oni są bardzo uradowani" - zapewnia. W rozmowie z "The Sun" zdradził, że wiele osób zatrzymuje go w miejscach publicznych, by poprosić o możliwość zrobienia sobie z nim zdjęcia.