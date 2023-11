Snajper daje fotel lidera. Czy kibice wrócą na derby?

W pierwszych minutach zadziałała logika I ligi i lepiej zaczęli bardzo nisko notowani, w dodatku zdziesiątkowani przez kartki i kontuzje gospodarze - były piłkarz Arki Marcel Ziemann zszedł z lewej strony do środka i już w 90. sekundzie trafił do siatki, przerywając sosnowiecką serię 364 minut bez bramki.

Po wygranej z Zagłębiem Sosnowiec, Arka Gdynia nowym liderem I ligi

Ta szybka bramka rozjuszyła Arkę, która zareagowała pozytywnie. W 18. minucie 100-procentową okazję miał Karol Czubak, to powinien być remis. Co się odwlecze to nie uciecze. W 25. minucie po rzucie wolnym źle piłkę wybijał Sebastian Bonecki, futbolówka trafiła pod nogi Czubaka, który strzelił bardzo mocno. Mateusz Kos wprawdzie złapał piłkę, ale zrobił to już za linią bramkową.