Smutne wieści z Anglii. Zmarł George Cohen, mistrz świata z 1966 roku

Nie żyje George Cohen

Kiedy w 1966 reprezentacja Anglii zdobywała jedyny w swojej historii tytuł mistrzów świata, to Cohen był jego pewniakiem Alfa Ramseya do gry na prawej stronie obrony. Wystąpił we wszystkich meczach, w tym oczywiście również w słynnym finale z Niemcami, wygranym przez Anglię 4:2 po dogrywce. Swoją klubową karierę w pełni spędził w Fulham, rozgrywając 459 meczów dla tego klubu. "Guardian" w nekrologu wspomniał słowa George`a Besta, który Cohena określił "najtrudniejszym prawym obrońcą przeciwko któremu grał".